Se billedserie Jesper Lund og Ane Jessen fra Sletten Fiskehus har været med i TV-programmet 'Ta' med ud og fisk' med Brødrene Price, der i øjeblikket kan ses på DRTV. Foto: ALLAN NORREGAARD

Fik besøg af Brødrene Price: 'Det var en kæmpe oplevelse'

Jesper Lund og Ane Jessen fra Sletten Fiskehus var med i TV-program med Brødrene Price, der kan i øjeblikket kan ses på DRTV

Fredensborg - 29. september 2021 kl. 18:44 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen

-Det var en kæmpe oplevelse!

Sådan siger daglig leder Jesper Lund, fra Sletten Fiskehus efter forretning har været med i TV-programmet 'Ta' med ud og fisk' med Brødrene Price, der i øjeblikket kan ses på DRTV.

- Det var megafedt at være med til. Det er jo ikke noget vi lige er vant til, at der kommer et helt tv-hold forbi, siger han.

- Det var en stor oplevelse - at være med bag kulissen, fortsætter han.

- Brødrene Price var supersøde, men også meget ydmyge, - og specielt for mig som kok var det fantastisk at opleve, fortsætter han.

- For det udvalg af fisk, de havde var jo et eldorado for en kok, siger han.

Sammen med sin familie har Jesper Lund i 15 år drevet Sletten Fiskehus, der er ejet af hans svigerfar Aksel Jessen, der startede det hele for snart 60 år siden. Familien var også med til optagelserne til programmet, der fandt sted sidste år.

- Selvfølgelig var meget af maden, som Adam og James skulle lave planlagt på forhånd, men de var også overrasket over det store udvalg af fisk, som vi har i disken, fortæller Jesper Lund.

Fisketur på Øresund I programmet starter Brødrene Price med at sejle ud på Øresund med fiskekutteren 'Flid' og Niels, der fisker på sundet hver dag.

- Der er 2,5 meter fra båden til fiskehuset, så det er helt frisk fisk de laver det af, siger han.

Med fisken så frisk som den overhovedet kan blive, tilbereder de to tv-kokke blandt andet 'asiatisk sprødstegt multe'.

- Jeg kan godt lide det her med, at man er på udebane, og så improviserer man, og det gjorde Brdr. Price også undervejs, siger han.

Tilbage til rødderne Ifølge Jesper Lund er det vigtigt at komme tilbage til rødderne.

- Alting skal gå så stærkt. Når jeg ser Niels, der lever af at fange fisk hver dag i alt slags vejr og på bæredygtig vis, vil jeg gøre alt for at slå et slag for fiskeriet i Sletten Havn, siger han.

Ned i tempo - Vi har alt for travlt i hverdagen, så det er godt at blive mindet om, at vi en gang i mellem skal komme ned i tempo, tilføjer han.

- Det der med lige at blive mindet om, hvor godt vi har det her i Danmark. Og det der med, at man sætter pris på de små ting i hverdagen. Det er noget, som jeg værdsætter, siger han videre.

Stort tv- produktionshold For Jesper Lund, som tidligere har været med i reklameoptagelser, så var han alligevel overrasket.

- Der kom et helt produktionshold på 10-12 mand, som var her i en hel weekend, og så blev programmet klippet ned til 25 minutter, siger han.

- De var virkelig super søde, Adam og James, men også hele tv-holdet bag - vi kunne virkelig mærke at dette var et godt team, siger han.

Masser af positiv respons Siden udsendelsen har været vist i tv har vi fået mange henvendelser fra kunderne.

- Det er virkelig noget som folk i området har lagt mærke til og snakker om, siger han. Det er dog ikke noget der har øget omsætningen i det lille fiskehus, men det har virkelige givet en god og hyggelig respons og anerkendelse og masser af goodwill, siger han.

Ingen fokus på området Jesper Lund havde dog ønsket sig, at der havde været lidt mere om stedet og fiskeriet.

- Vi befinder os på sådan et unikt sted her i Sletten. Det er også noget kunderne har efterspurgt bagefter, men det må blive i et andet program, siger han med smil på læben.

Efterfølgende er Jesper Lund selv blevet genkendt en enkelt gang fra programmet.

- Det er jo helt vildt at folk husker det, siger han.