Fibernet på vej til 1.850 husstande i Nivå

"I store dele af Nivå er internettet alt for langsomt, da det stadig kører på de gamle kobberledninger. Men nu er der lynhurtigt fibernet på vej til foreløbig 1.850 husstande. Det ved jeg, at rigtig mange i Nivå har ventet meget lang tid på. Så det er en god dag for Nivå, når vi nu tager det første 'spadestik' til nedgravningen af mange kilometer fibernet her i byen," sagde borgmesteren, inden han satte sig til rette i gravemaskinen og efter en grundig instruktion af en erfaren fagmand, tog det første spadestik.