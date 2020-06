Sankthansaften vil kanonskuddene igen brage over Øresund - afskudt fra den ydre mole på Humlebæk Havn. Foto: Thomas Arnbo (arkiv)

Festlig sankthans med kanonskud

Krudtet er tørt, og medaljerne er pudsede. De stolte kanonerer på Humlebæk Havn glæder sig til sankthansaften, hvor de for første gang i år får lov til at salutere.

Det var et spændende år sidste år, hvor Humlebæk Havns Kanonerer var hyret ind som specialister til at få sat gang i de kæmpestore Christiansø kanoner, som ikke har været i brug i 200 år. Det lykkedes i fin stil, med stor lokalinteresse fra hele Øst Danmark Der blev også oprettet et Kanonlaug på Christiansø, beretter kanonererne i en pressemeddelelse.