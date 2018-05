Når Fredensborg Brass Ensemble holder promenadekoncert, kan man være sikker på, at man som publikum også selv får lov til at synge med på et par gode fællessange.

Festlig promenadekoncert ved slottet

I år kan de 17 medlemmer af Fredensborg Brass Ensemble fejre, at det er 20 år siden man startede med at spille sammen. Mange af medlemmerne har været med helt fra starten, og ikke mindst ensemblets faste dirigent Henrik Madsen har trukket et stort læs, for at få messingblæserne op på det høje musikalske niveau der er kendetegnet for ensemblet