Fest gik over gevind: 20-årig sigtet for voldtægt

Det er ganske normalt, at unge mennesker fester over sommeren. For så vidt var der heller intet odiøst i en fest, der blev holdt i en villa i Båstrup i Fredensborg natten mellem onsdag og torsdag. Men den sluttede brat mellem klokken 7 og 9 torsdag morgen, hvor en voldtægt af en 19-årig kvinde fra Kokkedal ifølge sigtelsen skulle have fundet sted.

Ifølge Nordsjællands Politi var der tale om, at festen skejede ud og førte til voldtægten af kvinden, der var ude af stand til at modsætte sig handlingen. Sådan var ordlyden også, da sigtelsen blev læst op i Retten i Helsingør, hvorefter der dog blev begæret lukkede døre, ligesom der også blev nedlagt navneforbud. Dommeren var således enig med anklageren i, at der skulle tages hensyn til, at efterforskningen er på et tidligt stadie, og at de godt 10 vidner, der var tilstede til festen, stadig mangler at blive afhørt.