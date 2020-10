Fem skrækkelige uger, der kunne være forhindret på ét minut

En formiddag for et par uger siden ringede telefonen på redaktionen. Det var Kirsten Obel fra Humlebæk, og jeg kunne udmærket huske stemmen.

Under Corona-nedlukningen i foråret, hvor vi alle havde brug for nogle historier at glædes over, havde jeg interviewet den 68-årige kvinde om at finde glæde, når man skulle være i isolation. Hun savnede sine børnebørn og netværket i Frivilligcentret, men hun havde sin dagbog:

- Dagbogen giver mig mulighed for at reflektere og se, at ... jamen, for pokker, det er jo ikke helt så slemt. Jeg taler jo med mange, og solen skinner, og jeg kan gå i haven, fortalte hun dengang.