Kirsten Greiffenberg har de seneste år besøgt sin mand, Olaf Meyer, på plejehjemmet hver anden dag for at tage på ture til Fredensborg Slot eller rundt i villakvartererne. Kirsten oplever, at der ikke er tid til de aktivering i hverdagen, fordi plejepersonalet selv har så frygtelig travlt. Hun ville ønske, at man kunne frigive bare en lille smile af deres tid ? både for deres egen skyld, men også for Olaf sog de andre beboeres. Foto: Trine Lønbro Nielsen

Fem minutter mere ville gøre en kæmpe forskel for Olaf

Det gjorde indtryk på Kirsten Greiffenberg, den morgen hun så en af de andre pårørende lyse op og straks give sin demenssyge hustru et stort kys på kinden. Det var et øjeblik fyldt med glæde, og for et splitsekund var det næsten ikke til at få øje på, at sygdommen forlængst havde vendt op og ned på hele deres liv - og nu også var begyndt at udviske den ellers så nære relation, de havde haft til hinanden i årtier.