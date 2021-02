At formiddagen gik i fisk var naturligvis planlagt på forhånd onsdag på Græstedgård i Kokkedal, men derudover handler det om at gribe øjeblikket og følge med, når børnene bliver særligt begejstret for et emnet. Og det fungerer bedst i mindre grupper - noget af det, der spiller godt sammen med Covid-19. Foto: Allan Nørregaard

Fem gode råd til at styrke børnenes dage under Covid-19

Når Kristina Avenstrup, områdeleder i Børnehusene Kokkedal, kigger tilbage på det seneste år, trækker hun disse ting frem som vigtige erfaringer.

1. Giv plads

I 1990'erne kom Lars von Triers dogmefilm, der lavede benspænd og satte begrænsninger. Man kan godt se Corona som et benspænd for pædagogerne, og det giver dem et blik for andre muligheder. Pædagogerne er blomstret op, fordi de har fået muligheder for at bruge sig selv på en ny måde, fortæller Kristina Avensen.