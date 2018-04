Fredensborg Kommune risikerer at skulle lave et nyt rengøringsudbud - med mindre kommunen med Hortens hjælp vinder klagesagen i byretten. Foto: Allan Nørregaard

Fejl med rengøring kan koste dyrt

Fredensborg - 03. april 2018 kl. 19:27 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rengøring og vinduespusning i Fredensborg Kommune er tæt på at blive annulleret, fordi Klagenævnet for Udbud har underkendt det store udbud til over 100 millioner kroner.

Elite Miljø A/S vandt udbuddet sidste år, fordi kommunens advokatfirma, Horten, vurderede, at firmaet sendte det eneste konditionsmæssige tilbud.

Firmaet Rengoering.com besluttede at klage, og firmaet har fået medhold i Klagenævnet for Udbud, der i sin afgørelse annullerer kontrakten med Elite Miljø A/S.

Det sætter Fredensborg Kommune i en svær situation.

- Kommunen kan enten acceptere klagenævnets afgørelse og annullere rengøringsudbuddet eller anke sagen for at få den prøvet i byretten. Hortens vurdering er, at Klagenævnets afgørelse er forkert. Derfor har Økonomiudvalget besluttet at anke, forklarer Mads Toftegaard, direktør i Fredensborg Kommune.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis tirsdag den 4. april