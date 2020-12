Se billedserie Hos Farmors Hundepark kan man leje en fold for et mellem 35 og 50 kroner, og så har man folden for sig selv i 50 minutter. Foto: Allan Nørregaard

Farmors Hundepark byder på leg og fællesskab

Charlotte Hartwig har omdannet sin have til en hundepark, hvor sjov og fællesskab er i fokus. Denne PLUS-artikel er gratis her i juledagene.

Fredensborg - 24. december 2020 kl. 05:27 Af Trine Lønbro Kontakt redaktionen

Et par af Charlotte Hartwigs hunde løber rundt i den store have, der er indrettet med forskellige forhindringer og med god plads til leg. Et par gamle olietønder i forskellige farver og uden bund er stablet oven på hinanden, så de danner en lille pyramide - og dem springer de nu ind og ud igennem.

Et pilehegn danner en labyrint, og med lidt hjælp fra et par godbider får Charlotte dem hele vejen igennem.

Halen logrer, de er ivrige og løber fra den ene afkrog af haven til den anden, inden de ruller rundt og hopper op igen.

- De bliver helt fjollede, når de kommer her ud, siger Charlotte og griner, mens hendes blik forsøger at følge dem rundt i haven.

Fra hest til hund Vi er på en lille gårdejendom i Gunderød uden for Fredensborg. Her er en fantastisk udsigt udover marker, eng, skov og krat, og efteråret har sørget for de flotteste røde, gule og brune farver.

Her har Charlotte haft hjemme i mange år, og med godt fem tønder land til rådighed har hun masser af plads at boltre sig på.

Før i tiden brugte hun markerne til sine mange westernheste, som hun opdrættede, passede og plejede, og som hun ikke mindst red stævner på, men da hendes sidste hest ikke kunne mere i det tidlige forår, måtte hun finde på noget andet at bruge pladsen og tiden til.

Der er altid kaffe på kanden, når man besøger Farmors Hundepark, for det er ikke kun hundene, der skal have det godt, når man besøger hundeparken.

- Jeg bliver jo desværre ikke yngre, så at skulle træne en helt ny hest op til stævner, syntes jeg var en for stor mundfuld. Derfor fandt jeg på, at det nu var hundenes tur til at få al min kærlighed og energi, fortæller hun.

Seks hunde I dag har Charlotte seks hunde. To mørkbrogede hønsehunde, et par gadekryds og to små dansk-svenske gårdhunde, som hver dag får lov til at gå på opdagelse og lege på den store grund.

Med flere hundrede meter hegn indrettede hun i foråret grunden med fem folde, der alle har noget forskellige at byde på. Charlotte åbner lågen indtil den største fold, der lokker med både krat, eng og masser af græs. Snart har hundene begravet deres snuder i jorden.

Det er det syn - af de legesyge venner - der driver hende, og som fornyeligt ledte hende på en ny idé: En hel hundepark - hvor hundeejere kan komme og lege med deres hunde i indhegninger, som de lejer for et beskedent beløb.

- Jeg synes gerne, jeg ville dele mine oplevelser med andre, og derfor var det oplagt at invitere folk hertil. Både for ejernes, men også for hundenes skyld selvfølgelig. Alle bliver glade af at lege her, forklarer hun.

Børnebørnenes idé I pinsen slog hun lågerne op til sin nye hundepark, som selvfølgelig skulle hedde Farmors Hundepark.

Det har Charlottes børnebørn nemlig altid kaldt ejendommen, så hvordan kunne den hedde andet?

- Mine børnebørn har altid elsket at komme her, og når de har plaget om et besøg har de altid sagt: "Vi vil op i farmors hundepark", siger hun med et grin.

Siden foråret har Charlotte arbejdet på at kunne gøre Farmors Hundepark til en oplevelse for alle ¬- hunde som ejere, og hun sikre at alle trygt kan bruge arealerne.

Farmors Hundepark kan findes som gruppe på Facebook.

- Jeg går meget op i sikkerheden. Alle skal føle sig trygge ved at komme her med deres hund, og derfor har jeg lavet arealer, der passer til de mindre hunde, de større, de trænede og utrænede, fortæller hun og tilføjer, at hun har lavet et samarbejde med en hundetræner.

- Jeg har tilknyttet en rigtig god og sød træner, som man kan booke gennem mig, hvis man vil træne sin hund for eksempel sportræne den.

Idémageren Det har altid ligget til Charlotte hele tiden at arbejde på et projekt. Som da hun i sine yngre dage drev et træningscenter med en tilhørende kosmetolog. Den kombination havde de færreste set før, men ikke desto mindre var det et konceptet, der tiltræk mange gæster.

- Det var ligesom den fulde pakke, jeg tilbød der. Så kunne folk træne og føle sig godt tilpas, og bagefter få en ansigtsbehandling. Så gik de derfra med fornyet energi, siger hun og trækker på smilebåndet.

En trafikulykke satte en stopper for dét eventyr, men det skulle ikke holde hende fra at finde på noget nyt at dedikere sin tid til. Nu skulle hestene være mere end en hobby, og snart havde hun fået sit eget stutteri op at stå.

- Jeg tror, at det er noget, der ligger til min familie. Det der med at være selvstændig. Min oldefar er stifter af en stor virksomhed, så måske kommer trangen til at være selvstændig derfra. Det har jeg tit tænkt, siger hun.

Der er masser af plads - og hundene elsker det.

Nu er det så hundeparken som hun har dedikeret alt sin tid til. Her er hygge, samvær og fællesskab er kodeordene, og derfor er det ikke kun hundene, som Charlotte har haft i tankerne.

I en lille træhygge midt i haven har hun indrettet en lille "hundecafé", som hun kalder den, og her er der både tænkt på hunde og ejer.

- Her har jeg en elkedel og kaffe, så folk kan få sig en kop kaffe og en snak med andre af parkens gæster, fortæller hun.

Cafeen er indrettet med en masse hyggelige sofaerne og bløde tæpper, et bord og et par stole, og her er ingen regler om, at hundene ikke må gå i møblerne, så Rasmine, den store hønsehund slænger sig straks i sofaen, da vi træder ind.

- Tanken med den her café er, at der bare skal hygges mennesker og hunde imellem, siger hun.

Potentiale Udover at hundeparken skal være et sted, hvor folk kan komme og aktivere deres hunde, ser Charlotte en masse andre muligheder, som hun vil arbejde videre med.

Hun drømmer om at starte en hundevuggestue, hvor folk der får en hvalp kan komme og få den passet i et par timer, hvis ikke de må have den med på arbejde.

Mens vi snakker, blomstrer flere gode ideer frem, som for eksempel at inviterer nogle af byens plejehjemsbeboere ud på gården til kaffe og kage i hundecafeen.

- Jeg tænker, at det kunne være en god måde for de ældre at blive aktiveret på. De kunne klappe hundene og kigge på dem løbe og lege, mens vi spiser kage og drikker kaffe og hygger os, siger hun og fortsætter:

- Eller vi kunne invitere en børnehave herud eller man kunne lave en ordning, hvor vi til sommer kunne holde børnefødselsdage her. Det tror jeg alle synes, kunne være sjovt, siger hun.

