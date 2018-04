Familierute i forsporet på flygtende jøder

Aftenen skal være en hyldest til de borgere, der satte livet på spil for at redde danske jøder, men også en aften, hvor deltagerne bliver stillet over for nogle af datidens dilemmaer og problemstillinger.

Fredensborg - 13. april 2018

I de mørke og våde oktobernætter i 1943 spillede Ringovnens lune lofter og teglværkets arbejdere en stor rolle i redningen af de danske jøder.

Omkring 900 danske jøder undslap skæbnen i koncentrationslejrene ved hjælp fra lokale grupper og andre frivillige i og omkring Nivå.

Igen i år inviterer Kulturudvalget borgerne i Fredensborg Kommune til at fejre Danmarks befrielse den 4. maj. Denne gang henvender arrangementet sig især til børnefamilier med en festlig og lærerig aften ved Nivaagaards Teglværks Ringovn. Her er der aktiviteter for børnene, rundvisninger og mad til tonerne af klezmermusik. Det sker fredag den 4. maj fra klokken 17 til cirka 20.00.

Sammen med deres forældre eller bedsteforældre kommer børnene ud på en rute, hvor de skal tage stilling til en række problemstillinger og dilemmaer i forbindelse med jødernes flugt. Deltagerne sendes af sted i hold, og imens kommer de øvrige deltagere på en kort rundvisning i Ringovnen, hvor stedets ildsjæle fortæller om Ringovnens fascinerende historie.

Kulturudvalgets formand, Ulla Hardy-Hansen (K), håber, at mange bedsteforældre, børnefamilier og andre interesserede vil benytte chancen for at deltage i et spændende og hyggeligt arrangement i Danmarkshistoriens tegn:

- Vi er i Kulturudvalget glade for igen i år at markere Danmarks befrielse. Det gør vi med en spændende aften med historie, musik, hygge og dejlig mad, så vi på tværs af generationer kan mindes et af de mørke kapitler i Danmarkshistorien, men samtidig hylde de mange borgere i Nivå og omegn, som satte deres liv på spil for at redde de danske jøder, udtaler hun.

Når alle hold er tilbage igen, vil der blive serveret lidt mad og drikke til toner af jødisk musik ved duoen Klezmerduo ved Ann-Mai-Britt Fjord og Henrik Bredholt. Her må gerne danses.

Det er gratis at deltage i arrangementet, men man skal tilmelde sig på www.place2book.dk. Tilmeldingen er bindende, og der er tilmeldingsfrist mandag den 30. april.