Uanset hvornår han kom hjem, var der altid en skraldespand der skulle bæres ud for Mikkel Hartwich. Foto: Fred Jacobsen

Familiens sorte får vil være børnenes stemme

26-årige Mikkel Hartwich vil være de unges og børnenes stemme - og gerne vælte den borgmester der sad og grinede af ham

Fredensborg - 14. juli 2021 kl. 08:00 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

På venstre læg er der tatoveret et YNWA med store bogstaver. På højre står bogstaverne STG. Også med versaler.

Alle, der ved bare lidt om fodbold, ved, at YNWA er forbogstaverne til den engelske fodboldklub FC Liverpools signatursang med det simple og klare budskab: Hvis du er med her, er du i et fællesskab. Du kommer aldrig til at være alene.

Det er budskabet på Mikkel Hartwichs højre læg: Fællesskab. Ikke at være alene. Her med et langt mere personligt udgangspunkt end når 54.000 mennesker synger You Never Walk Alone på et propfyldt Anfield Road, FC Liverpools hjemmebane.

Aldrig gå alene "Jeg fik tatoveret YNWA først, og så STG bagefter. STG står for Strandridergården i Vedbæk. Det var som en familie for mig. Sammen med YNWA kan det bare et eller andet," fortæller Mikkel Hartwich.

Strandridergården, et nu nedlagt børnehjem i Vedbæk, har stor betydning for 26-årige Mikkel Hartwich, der bor i Humlebæk sammen med sin kæreste og Lilje Castanje på syv måneder.

For her tilbragte han godt og vel fire gode år i sit ellers forrevne unge liv.

Oplevelserne herfra - og det der gik forud - har præget Mikkel Hartwich i den grad, at han har valgt at stille op til byrådet i Fredensborg. Ikke mindst den dårlige del af oplevelserne knytter han til den kommune, han nu vil ind og tage indflydelse på.

Det vender vi tilbage til.

"Jeg vil ikke hjem!" Mikkel Hartwich kommer ud af en søskendeflok på syv, hvor han er nummer fem. Flere af hans søskende har været anbragt uden for hjemmet i Nivå, som han selv beskriver som belastet, og hvor det i det væsentlige handlede forældrenes manglende overskud til at tage vare på ham.

Han var 13 år, da han en dag ned i klubben tog en skæbnesvanger beslutning: Han ville ikke hjem igen.

"Det begyndte en morgen, hvor jeg ikke ville i skole. Jeg havde det ikke godt i skolen, blev drillet og mobbet. Jeg var nok mere klassens klovn end ballademager, men gik da ikke i vejen for det. Jeg kom denne morgen halvt op at slås med min mor og min søster om et eller andet," fortæller Mikkel Hartwich.

Senere på dagen, i klubben, havde han fået nok. Han stampede i gulvet og sagde igen og igen: 'Jeg vil ikke hjem. Jeg vil ikke hjem.'

"Jeg sagde faktisk også, at jeg ikke ville have noget som helst med mine forældre at gøre.

Familiens sorte får Episoden i klubben var resultatet af en del ting, der havde samlet sig oppe i unge Mikkel Hartwichs hoved.

"Jeg følte, jeg var familiens sorte får. Jeg følte, jeg gjorde alt forkert. Det kunne være småting som hver gang, jeg kom hjem, om det var fra håndbold, om eftermiddagen eller klokken otte om aftenen, så var der altid en skraldespand. Og det var ikke fordi den skulle bæres særlig langt. Men det var bare altid mig. Jeg kunne komme lige ind af døren og fik så at vide, at der en skraldespand. 'Mikkel, den skal du lige tage ud'.

Mikkel havde i sin konfliktfyldte tilværelse tidligere sagt til sine forældre, at de jo bare kunne sende ham på Farvergården, hvor to af hans søskende havde været anbragt.

"Så jeg vidste, at der var denne mulighed."

Mikkel med hankatten Lars, en af familiens fire katte.

11 magtanvendelser Mikkel flyttede ikke hjem igen efter morgenskænderiet og dagen i klubben. Han flyttede så at sige hjemmefra i det tøj han stod og gik i.

Efter et par uger på en akutplads på Antoniehus i Helsingør kom han til Farvergården, et ungdomstilbud, som Fredensborg og Hørsholm kommuner drev i fællesskab. Det blev hans hjem i de næste ni måneder. Det var, fortæller Mikkel Hartwich, en periode med hele 11 magtanvendelser mod ham, og som endte med, at han blev smidt ud.

Hjem uden alternativ Uden alternativ for den dengang 14-årige blev han sendt hjem, hvor det endnu en gang eskalerede.

"Jeg havde mødt nogle søde mennesker og fik muligheden for at spille noget bas i ungecentret på Møllevejen (i Nivå, red.). Det mente min mor bestemt ikke var en god idé. Hvis jeg gjorde det, fik jeg at vide, skulle jeg ikke komme hjem igen" husker han tilbage. Mikkel tog afsted alligevel.

"Da jeg så kom retur, fik jeg at vide, at jeg godt kunne tage mine ting. Så stod jeg der igen. Den her gang hvor jeg ikke selv havde taget valget," fortæller Mikkel Hartwich, der i dag har etableret et ganske godt forhold til sine forældre.

Forløbet har været med til at sætte de spor, der gør, at han nu søger ind i politik.

"For det er jo en falliterklæring fra kommunens side at blive sendt hjem bare ni måneder efter at være flyttet hjemmefra," mener Mikkel Hartwich.

Børnehjem lukkede Det slutter dog ikke her: Efter 4½ gode år på Strandridergården - helt uden magtanvendelse, som Mikkel Hartwich gang på gang pointerer - vælter problemerne igen ind over ham.

Under opholdet på børnehjemmet er han gået i gang med at uddanne sig til købmand på handelsskolen i Hillerød, men bliver revet ud af sit nu harmoniske liv, da Rudersdal Kommune i slutningen af 2013 beslutter sig for at lukke børnehjemmet i Vedbæk.

Mikkel var i mellemtiden fyldt 18 år, og aftalen var, at han skulle blive på børnehjemmet indtil uddannelsen var gjort færdig.

Lukningen betød, at Mikkel pludselig stod uden et sted at bo. Fredensborg Kommune tilbød i første omgang en akutbolig, men trak tilbuddet tilbage af årsager, Mikkel Hartwich i dag ikke kan gøre rede for.

Sofasurfer Så han 'sofasurferede' i en periode hos en søster, derhjemme og rundt omkring.

"Jeg havde ingen møbler og ingen penge til indskuddet til en bolig," erindrer han.

Han fik dog med hjælp fra den tidligere forstander på Strandridergården et legat fra Johan Mantzius Mindelegat, så han kunne flytte ind på Baunebjergvej i Humlebæk, hvor han i dag bor, dog i en anden lejlighed, med sin kæreste.

Mikkel Hartwich gik ud af skolen efter 7. klasse, fik konstateret ADHD undervejs og arbejder nu i et skadeservicefirma.

Han går nu ind i lokalpolitik og stiller op for Konservative. Og Mikkel Hartwich har tænkt sig at gøre brug af de oplevelser, han har med sig i bagagen.

"Det betyder da en del, at min egen kommune ikke altid har været velfungerende for mig," siger den 26-årige, der ser sig selv som de unge vælgeres kandidat og de ældres og børnenes frontkæmper.

Borgmesteren grinede "Jeg vil kæmpe for, at børn, der er i samme situation, som jeg har været i, får de børnesamtaler, kommunen er forpligtet til at gennemføre. Jeg fik dem ikke. Andet end en samtale med borgmesteren på hans kontor - efter at dagbladet Politiken havde skrevet om min afsked med Strandridergården. Den samtale husker jeg, som om han bare sad og grinede af mig. Jeg er såmænd også blev kaldt en 'solstrålehistorie', fordi kun få anbragte lykkes med at gennemføre en uddannelse, hvilket jeg gjorde. Også mens jeg boede på sofaer rundt omkring, " siger den unge konservative, der dog ikke deler billedet af sig selv som solstrålehistorie.

Og den borgmester, som han oplevede sad og grinede af ham, vil Mikkel Hartwich meget gerne være med til at vælte.

"Ikke for at få hævn, men for at skabe forandring."

