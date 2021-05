Faeza Ibrahim Satouf kom til Danmark i 2015. Hun risikerer at blive sendt til Syrien, mens familien bliver i Nivå. Privatfoto

Faeza fra Nivå er blevet ansigtet på debatten

25-årige Faeza Ibrahim Satouf, der kom med sin familie til Fredensborg Kommune i 2015, risikerer at skulle tilbage til Syrien, mens hendes familie bliver i Nivå.

Fredensborg - 14. maj 2021 kl. 07:37 Af Thomas Kellermann Kontakt redaktionen

Hun er i høj grad blevet ansigtet på en hed, offentlig debat. Nemlig debatten om syriske flygtninge, som er blevet hjemsendt, efter Danmark som det eneste land i Europa har vurderet, at der er sikkert nok i landet i Mellemøsten.

Særligt går vurderingen på området omkring hovedstaden Damaskus, som fra politisk hold nu vurderes trygt nok, og som Faeza Ibrahim Satouf og hendes far flygtede fra for godt fem år siden. Stedmoderen og søsteren flygtede efterfølgende, hvilket genforenede familien i Nordsjælland.

Sygeplejerskestuderende En af de flygtninge, der er blevet bedt om at tage tilbage, er Faeza Ibrahim Sotouf. Hun var ved at færdiggøre sin sygeplejerskeuddannelse i Hillerød, før hun måtte sætte den på hold. Det er blandt andet det, nogle hæfter sig ved, når de mener, beslutningen om at sende hende til Syrien er uholdbar og inhuman.

På den anden side mener andre, at hun burde prise sig lykkelig over at have været i Danmark, hvor hun har levet godt og trygt, inden hun nu kan tage tilbage og være med til at genopbygge Syrien.

Selv mener hun ikke, sidstnævnte overhovedet er en mulighed. Derfor siger Faeza Ibrahim Solouf nej til at rejse frivilligt tilbage til Syrien.

- Mit liv stopper ikke her, jeg er stadig i live. Jeg har lært rigtig mange ting i Danmark og én ting er at være en stærk pige. Jeg har rigtig mange drømme, og jeg drømmer om at blive her og blive læge en dag. Det er det, jeg ønsker, lød hendes forklaring i begyndelsen af april til B.T.

Faeza Ibrahim Satouf er den eneste i hendes familie, der er i Danmark, der har fået besked på at tage til Syrien. Faderen er nemlig efterlyst af regimet i Syrien, hvilket giver resten af familien beskyttelse. Formelt skulle Faeza Ibrahim have rejst i april.

- Det skal jeg selvfølgelig ikke acceptere. Så jeg regner med, at jeg bliver sendt på udrejsecenter, skriver hun i en SMS til Frederiksborg Amts Avis.

