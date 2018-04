Tilbage i 2013, hvor Fredensborg Atletikklub stadig arrangerede Mandehørm, spiste Fredensborgs borgere sundere og var mindre overvægtige. Nu er status, at kommunens borgere statistisk set ligger dårligere end andre hovedstadskommuner i kost, vægt og bevægelse. Mandehørm er næppe årsagen, men faktum er dog, at politikerne vil have fornyet fokus på bevægelse. Arkivfoto: Thomas Olsen

Færre ryger og drikker, flere sidder stille

Fredensborg - 21. april 2018

Mindre røg og alkohol - men mere usund kost og flere kilo på sidebenene. Sådan kan udviklingen i borgerne i Fredensborg Kommunes sundhedstilstand siden 2013 kort beskrives på baggrund af Region Hovedstadens nye undersøgelse af borgernes sundhedsprofil.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra kommunen. Siden 2013 er andelen af daglige rygere faldet fra 14 til 13 procent. Samtidig er andelen af borgere med et stort alkoholforbrug faldet markant til nu 7 procent mod 11 procent fire år tidligere.

- Det er virkelig en god udvikling at færre borgere ryger i dag end tidligere, for rygning er klart en af de største kilder til blandt andet kræft- og luftvejsvejslidelser. Det samme gælder alkohol, hvor vi har haft et kraftigt fald. Det er meget positivt. Når det er sagt, så taler udviklingen på de øvrige områder tydeligt for en øget indsats for mere motion og sund kost, udtaler Bo Hilsted (S), formand for Fritids- og Idrætsudvalget.

Han fremhæver i den forbindelse, at et stort flertal af de borgere, som enten er overvægtige eller dyrker for lidt motion, giver udtryk for, at de ønsker hjælp til at forbedre deres situation. Fritids- og Idrætsudvalget vil på et kommende møde drøfte, hvordan der konkret kan sættes ind for at forbedre sundheden.

Undersøgelsen viser, at der er en forholdsvis stor stigning i andelen af borgere, som har et usundt kostmønster og moderat overvægt. Hvor 32 procent i 2013 var moderat overvægtige, er andelen steget til 36 procent i dag - og dermed en del over regionens samlede gennemsnit på 31 procent.

Formålet med sundhedsprofilen for Region Hovedstaden er at fungere som et planlægningsredskab på sundhedsområdet for kommuner og region. Der udsendes typisk over 100.000 spørgeskemaer. Enkelte nedslag fra Fredensborg Kommune viser:

Smøger

13 procent (antal 4300) af borgerne i Fredensborg Kommune ryger dagligt mod 16 procent i Region Hovedstaden. Det er et fald på en procentpoint siden 2013. (Helsingør 16 procent og Hørsholm 10 procent). Faldet skyldes at rygerandelen blandt kvinder er faldet med tre procentpoint mens andelen blandt mænd er steget .

Alkohol

Moderat forbrug af alkohol: (Defineres som et forbrug på 8-14 genstande om ugen for kvinder og 15-21 genstande om ugen for mænd) . 13 procent (antal 4000) af borgerne i Fredensborg Kommune har et moderat forbrug af alkohol. I Region Hovedstaden er det ligeledes 13 procent. Det er et fald på en procentpoint siden 2013.

Usund kost:

3 procent (antal 3900) af borgerne i Fredensborg Kommune har et usundt kostmønster mod 12 procent i Region Hovedstaden. Her har kommunen blandt få andre kommuner i Region Hovedstaden haft den største stigning siden 2010. Der ses en stigning på fire procentpoint siden 2013. (Helsingør 13 procent og Hørsholm 10 procent).

Overvægt:

Moderat overvægt (BMI 25 - <30): 36 procent (antal 11.300) af borgerne i Fredensborg Kommune er moderat overvægtige mod 31 procent i Region Hovedstaden, og dermed statistisk signifikant forskellig fra regionsgennemsnittet, og en stigning på fire procentpoint siden 2013. (Helsingør 35 procent og Hørsholm 29 procent).

Fysisk aktivitet:

32 procent (antal 8900) af borgerne i Fredensborg Kommune opfylder ikke WHO's minimumsanbefalinger for fysisk aktivitet mod 26 procent i Region Hovedstaden, og er dermed signifikant forskellig fra regionsgennemsnittet. (Helsingør 31 procent og Hørsholm 28 procent).slot

Inaktiv transport: 35 procent (antal 6500) af borgerne i Fredensborg Kommune har inaktiv transport til og fra arbejde eller uddannelse mod 20 procent i Region hovedstaden, og er dermed også signifikant forskellig fra regionsgennemsnittet. (Helsingør 31 procent og Hørsholm 34 procent).