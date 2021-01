Det skulle ikke være mere utrygt at færdes i Islandshøjparken/Nivåhøj end andre steder i kommunen, vurderer centerleder for Forebyggelsescentret i Nordsjællands Politi, Brian Stybe Grayston.

Send til din ven. X Artiklen: Færre krimisager i Nivå Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Færre krimisager i Nivå

Nordsjællands Politi vurderer, at kriminaliteten er faldende i Nivå.

Fredensborg - 21. januar 2021 kl. 06:17 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

Ifølge Nordsjællands Politi sker der ikke mere kriminalitet i Islandshøjparken/Nivåhøj end andre steder i kommunen. Boligområdet Islandshøjparken/Nivåhøj skulle ifølge Rigspolitiets seneste tryghedsundersøgelse, der udkom i foråret 2020, være det kvarter i Danmark, hvor færrest af beboerne føler sig trygge.

Undersøgelsen siger intet om, hvorfor der hersker utryghed i området, ligesom den heller ikke siger noget om, hvorvidt det egentlig er et utrygt sted at færdes. Frederiksborg Amts Avis' artikler om undersøgelsen er blevet delt mange gange på Facebook de seneste dage, og de tiltrækker sig livlig debat i kommentarsporene.

Mange kan ikke genkende billedet af et utrygt nabolag, mens andre tilkendegiver, at de er eller har været utrygge. Der kan være mange grunde til føle utryghed. Frederiksborg Amts Avis har tidligere skrevet om fejl og mangler i gadebelysningen, og på Facebook har folk tilkendegivet, at de er utrygge på grund graffiti og unge mennesker, der hænger på gadehjørner, mens andre skriver, at kriminaliteten hersker i området.

Men hvordan står det sådan helt reelt til området?

Vi har spurgt Nordsjællands Politi, der dagligt patruljerer i kommunen og som ofte er i kontakt med beboerne, hvordan de vurderer forholdene i, hvad der skulle være Danmarks mindst trygge boligområde målt på den følte tryghed.

- Vi oplever ikke, at der sker mere kriminalitet i Islandshøjparken/Nivåhøj end andre steder. Faktisk oplever vi, at kriminaliteten er faldende helt generelt - også her, lyder det fra Brian Stybe Grayston, der er centerleder for Forebyggelsescentret i Nordsjællands Politi.

Han har været i kontakt med områdebetjenten, der har taget vores forespørgsel med videre til politiets samarbejdspartnere, der blandt andre tæller SSP og boligselskaberne.

- Den tilbagemelding vi har fået er, at der er ret stille i området. Der er steder som tanken på Kongevejen, parkeringspladsen ved Nivå Skole Nord og Nivå Centret, hvor de unge førhen ofte hang ud, men det er vores vurdering, at det faktisk er sjældent, at de er her, siger Brian Stybe Grayston og tilføjer, at det også er politiets vurdering, at langt de fleste, de er i kontakt med, føler sig godt tilpas i Nivå.

- Vi får ikke rigtig nogle anmeldelser om utryghed. Vi hører om, at de unge af og til rykker ind i nogle af ejendommenes kældre, men her går anmeldelserne ikke på, at det er utrygt - mere at det er irriterende, at de ikke rydder op efter sig selv, siger han.

Ifølge Brian Stybe Grayston er der ingen grund til at føle sig mere utryg i området omkring Islandshøjparken/Nivåhøj. På forespørgsel fra avisen har han trukket tallene for anmeldelser af indbrud, vold, tyveri og røveri i Islandshøjparken/Nivåhøj i henholdsvis 2019 og 2020. Antallet af anmeldelser af faldet i alle kategorierne i perioden.

Fakta Frederiksborg Amts Avis har de seneste uger omtalt en tryghedsundersøgelse fra Rigspolitiet, hvor Islandshøjparken/Nivåhøj i sensommeren 2019 var det udsatte boligområde, der havde den laveste oplevede tryghed i hele Danmark.

Hvorfor omtale gamle tal? Det skyldes, at der politisk i Fredensborg Kommune er en bred opfattelse af, at de lange seje træk igennem en periode på 10 år er en succes på det boligsociale område. Tallene fra den seneste tryghedsundersøgelse udfordrer den opfattelse for en del af Nivå.

Fredensborg Kommune står desuden i en fase, hvor indsatsen på SSP-området er blevet nytænkt, og hvor en række specialiserede tilbud til rodløse unge er blevet nedlagt. I stedet skal de eksisterende ungdomstilbud være attraktive og kunne rumme alle unge.

Den boligsociale indsats får samtidig i de kommende år færre midler til rådighed, fordi midler fra Landsbyggefonden omlægges til andre ting.

Tallene fra Tryghedsundersøgelsen er derfor en anledning til en offentlig debat om emnerne.