Holmegårdshallen har i mange år været for lille til det høje aktivitetsniveau i Nivå Gymnastikforening. Nu kommer det længe ventede Gymnastikkens Hus - byrådet har sagt ja efter en udbudsrunde. Prisen på byggeriet offentliggøres senere på ugen. Arkivfoto: Allan Nørregaard

Få timer fra aftale: Nu kommer Gymnastikken Hus

Fredensborg - 18. juni 2019 kl. 11:05 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De over 1000 gymnaster i Nivå Gymnastikforening får nu et Gymnastikkens Hus, som de har drømt om i mange år. Mandag aften vedtog byrådet at sige ja til et af de tilbud, som er givet i en udbudsrunde.

Beslutningen glæder Per Frost Henriksen, gruppeformand for Socialdemokratiet og aktiv idrætsmand.

- Vi får et Gymnastikkens Hus, hvor vi har sagt ja til nogle ekstra optioner med springgrav, springguld og en balkon, der kan rumme publikum til stævner og træningsdage. Jeg er glad for, at når vi bygger noget i Fredensborg Kommune, gør vi det ordentligt, siger Per Frost Henriksen og fortæller, at Gymnastikkens Hus skal kunne bruges aktivt af skolen og institutionerne i Kokkedal.

Gymnastikkens Hus har været et ønske siden 1998, hvor de første forslag kom fra gymnastikforeningen. For fem år siden kom Gymnastikkens Hus med i et budgetforlig, men siden er ønskerne fra Nivå Gymnastikforening vokset, og det har gjort projektet dyrere år for år. I begyndelsen 12 millioner kroner, fra 2016 var tallet 22 millioner kroner og sidste år nikkede budgetforligspartierne ja til at gå op i 35 millioner kroner - dog med det forbehold at enkelte partier kunne sige nej, når de så den endelige plan.

Udgifterne til et kommende Gymnastikkens Hus er endnu ikke offentligt, da aftalerne ikke er forhandlet på plads i detaljer. Det sker først her efter mandagens byrådsmøde, hvor byrådet inden sommerferien tog den historiske beslutning. Udgiften forventes at blive større end de 35 millioner kroner.