Det er fem år siden, at vinderprojektet for byfornyelsen på kommunens arealer ved slottet blev kåret. Hvornår går projektet i gang - og hvad er status på fem andre højtprofilerede projekter? Spørgsmålet er emnet for denne artikel.

Få status på fem visionære projekter

Et temamøde i april skal give politikerne et bedre overblik over de visionære projekter, der er sat i gang. Status lige nu? Udvalgsformanden svarer.

Fredensborg - 10. februar 2021 kl. 20:20 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Nivås nye bymidte, Fremtidens Folkeskoler, Den Grønne Slotsby, udvikling i landsbyen Karlebo og den flotte plan for Nivå Havn og Strandpark. Hvad er status? Det var i 2012, at arbejdet med byfornyelsen i Fredensborg gik i gang - projektsummen for Nivå Havn og Strandpark er en 70-80 millioner kroner, og da konsulentfirmaet Maple i foråret 2019 var i dialog med borgere i Karlebo, var der en vist... pusten nogle steder, fordi nogle borgere havde været en del af processen tidligere år, uden at der skete så meget.

