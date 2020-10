Få smagsprøver fra den nye højskolesangbog

Højskolesangbogen udkommer i en ny udgave her i efteråret med cirka 100 nye sange. På Nødebo Kro kan man onsdag 4. november kl. 19.30 lære et udvalg af de nye sange at kende med introduktion og under instruktion af forfatter, sanger og guitarist Anders Greis.