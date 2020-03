Kunstmuseet Louisiana, der blandt andet viser Per Kirkeby, har droppet buffet og reduceret antallet af deltagere til større arrangementer. Foto: Allan Nørregaard

Artiklen: Få overblik over Corona-aflysninger og vigtige beskeder

Få overblik over Corona-aflysninger og vigtige beskeder

Man kan følge med ved at klikke på billedserien eller i selve artiklen

Fredensborg Bibliotekerne vil om muligt, og hvis det er relevant, forsøge at finde nye datoer til de aflyste arrangementer. Eventuelle nye datoer vil blive offentliggjort på Fredensborg Bibliotekernes hjemmeside. Har man tilmeldt sig de aflyste arrangementer vil man få direkte besked.

Kulturforeningens bestyrelse har drøftet arrangementer i Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio og opfordrer til, at der højest tages gæster ind svarende til halvdelen af rummets kapacitet.

I det gamle biografrum opleves salen som fuld med 100 mennesker, og derfor anbefales det, at der højest tages 50-60 gæster ind til et arrangement og ikke mere ned 20-25 i kælderen.

Et arrangement med slotsforvalteren den 28. marts er udskudt, og en rockkoncert med Moomjam den 16. maj overvejes. Fredensborg Ny Kunstforening overvejer den traditionelle forårsudstilling i påsken. Man kan følge med på www.fredensborgbio.dk , og bestyrelsen følger løbende med i sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Kunstmuseet Louisiana er åbent for besøg som vanligt, og museet gennemfører de planlagte arrangementer med et nedreguleret antal deltagere indtil videre.

Sådan lyder den seneste melding. Museet er naturligvis opmærksom på og følger myndighedernes anbefalinger, når det gælder om at bidrage til at mindske smitterisikoen ved coronavirus, og der er gennemført en række tiltag. Der er løbende rengøring og alcogel-dispensere på alle toiletter og i gæstevendte områder, og de offentlige omvisninger for museets gæster er midlertidigt aflyst. Menukortet i cafeen er ændret, så der er smørrebrød og anretninger - ikke buffet.