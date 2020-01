Få fakta: Skoleleder fortæller om fundet i kemilokalet

Bomberyddernes indtog på Langebjergskolen onsdag skyldes, at der er fundet 50-100 gram af stoffet Dinitrophenylhydrazin i et kemilokale. Det fortæller skoleleder Søren Bjørn Jakobsen.

- Det er egentlig ikke et stort problem, og der har ikke været risiko for eleverne. Vi har været ved at rydde op i et værkstedslokale, og vi har normalt et firma til at hente de ting, vi ikke mere skal bruge. Holdbarheden for de 50-100 gram af det her stof er overskredet, og så vil firmaet ikke taget resten med. Sådan er deres regler.

- Det betyder, at der træder en helt ny procedure i gang, hvor vi skal involvere politiet og bomberyddere, der er kommet fra Amager. Det giver en masse mennesker og blå blink, og det synes eleverne jo også er spændende at se på, siger Søren Bjørn Jakobsen, der fortæller, at værkstedsbygningen ligger midt i skolens bygninger.