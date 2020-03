Artiklen: Få fakta: Et gældsdyk, der næsten holder planen

Sådan skrev Frederiksborg Amts Avis i 2013 i en artikel, der gjorde status på en gæld, som dengang var steget i kommunen. Siden er gælden faldet støt - godt hjulpet af et ekstraordinært afdrag på 57,6 millioner kroner i 2018, hvor gælden faldt over 110 millioner kroner.

Kommunen bliver ikke gældfri om to år, men det er tæt på - nu tales der om at være gældfri i 2024 på kommunens ordinære gæld, der i øjeblikket er på 185 millioner kroner.

Gælden opdeles i tre kategorier. Ældre borgere kan indefryse ejendomsskatter, og det finansierer kommunen ved at låne pengene, men reelt set er der jo ikke tale om en gæld, eftersom borgerne jo skylder det samme beløb som gældsposten. Den er i øjeblikket på 169,7 millioner kroner og trækkes fra i den politisk udlægning af kommunens gæld, eftersom byrådet ingen indflydelse har på den post.

Den anden kategori er den ordinære gæld, som udgjorde 185,5 millioner kroner den 1. januar. Byrådet har budgetteret med, at den gæld er væk om fire år.

En tredje kategori er klimagælden, som er en »opfindelse«, der beskriver lånene til klimainvesteringer. Altså investeringer i bedre isolering og nye vinduer, som giver en besparelse på eksempelvis varmeregningen. Investeringerne hviler sig selv, forstået på den måde, at de årlige besparelser på lavere energiforbrug betaler lånets afdrag.

Klimagælden var den 1. januar på 42,4 millioner kroner, hvoraf de 9,3 millioner kroner udløber i 2029. En række mindre lån i årene efter og et stort på 23 millioner kroner udløber i 2038. Rent politisk regnes klimagælden ikke som »rigtig gæld«, da afdragene modsvares af lavere årlige udgifter. Kommunen forventer på nuværende tidspunkt, at lånene vil blive indfriet tidligere end de angive udløbstidspunkter, lyder det i en kommentar fra rådhuset.

Og her en tilføjelse til de læsere, der siger »gæld er gæld, hvad end pengene er brugt på«:

I 2013 var den langfristede gæld (altså alle tre kategorier) på 584 millioner kroner. Her i begyndelsen af 2020 var den på 185,5 millioner kroner + 42,4 millioner kroner + 169,7 millioner kroner - altså samlet set 398 millioner kroner. Et fald i den langfristede gæld på 186 millioner kroner over syv år.