Et tilbageblik, også på pigen, der blev glemt og drengen, der vaskede hylder

Det har altid været Lise Kanns drøm for Fredensborg Bibliotek, at det skulle flyttes ned i stueetagen. Nu sker det, og bibliotekschefen lader nye kræfter komme til for at færdiggøre flytningen og bibliotekets nye rolle i Nivå. For Lise Kann er det gode valg, som politikerne foretager, men i sin afskedstale advarede hun også mod at påføre bibliotekerne flere store besparelser. Jeg sagde det med et smil, bedyrer hun.

Når Lise Kann kigger tilbage på sine 33 år på kommunens biblioteker, er det historier om møder med mennesker, som hun genfortæller med de største smil og glæde.

10. juli 2021

Da Lise Kann i 1988 gik ind ad døren til biblioteket i Fredensborg, var det forbi en stor og tung dør af egetræ. Inde bag døren var der kun kort afstand til skranken, og biblioteket i Fredensborg var ikke særlig lyst. Slet ikke som i dag, hvor en åben foyer byderne gæsterne velkommen. Reolerne rejste sig til alle sider, og bøgerne var populære. Folk sad og læste, også de unge mennesker. De slæbte bøger hjem i store poser, og der var mange mennesker i åbningstiden.

Lise Kann kommer halvt grinende i tanke om de to gange, hvor læsere blev glemt på biblioteket efter lukketid. Dengang det skete, var det i situationen ikke så sjovt, men som tilbageblik her mange år senere, fortæller det noget om en særlig tid.

- Vi havde en pige på 10-12 år, der kom her næste hver eneste dag og var enormt fordybet i tegneserierne. Dengang stod tegneserierne herinde, hvor jeg har haft kontor i mange år, så hun sad ovre ved vinduet. Da personalet gik hjem, gik de en tur rundt i biblioteket og sagde, at nu lukkede biblioteket. Der var jo ingen biplyde og alarmer, som der er i dag på selvbetjeningsbiblioteket. Så de overså hende, og hun hørte dem ikke, fortæller Lise Kann.

Den drilske telefon Nogle timer senere blev en af medarbejderne ringet op af sin søn. Han var gået forbi et af bibliotekets vinduer og havde set en pige læne sig ud og råbe, at hun ikke kunne komme ud.

Fakta Lise Kann blev ansat som souschef på Fredensborg Bibliotek i 1988 og stoppede for nylig som bibliotekschef for Fredensborg Bibliotekerne med ansvar også for Fredensborg Musikskole i årene 2013 til 2020.

Hun har boet i Fredensborg Søpark i årene fra 1986 til 2014 og bor i dag i Virum. - Der var ellers en telefon på biblioteket, men dengang skulle man trykke et nummer først for at ringe ud, og det nummer kendte hun jo ikke - så hun kunne ikke ringe efter hjælp. Vi fik det klaret med undskyldninger, chokolade og et gavekort til boghandelen, og hun blev heldigvis ved med at komme, smiler Lise Kann og nævner den anden episode, hvor en ung avislæser selv hoppede ud af et vindue og ned på et tag over affaldscontainerne.

Ingen opdagede det, før dagen efter, hvor han fortalte sin flugt fra det aflåste bibliotek....

Farlige tegneserier... Dengang i 1988 var der nålefilt på biblioteket i Fredensborg, og biblioteket lå samme sted, som det ligger i dag. Ernst Tursø havde ansat Lise Kann som ledende børnebibliotekar og souschef, og hun boede i byen med sin mand og to døtre.

Inden da havde hun været ansat på Hornbæk Bibliotek og fortæller, at Hornbæk dengang var så lille, at alle kendte alle. Når hun mødte folk i bussen, kunne de finde på at trække to bøger op af en taske og bede hende om at aflevere dem på biblioteket, når hun næste gang skulle på arbejde. Størrelsen på Fredensborg by var bedre. Mere privatliv, men stadig en perfekt størrelse til at skabe samarbejder om festivaller for børnelitteratur, teater og koncerter i samarbejde med de pædagoger og lærere, som hun lærte at kende.

- Det var en storhedstid for bøgerne, og børn var storlæsende dengang. I dag sker fordybelsen på en anden måde, på skærme. Selvom jeg kan se, at de også sidder og lytter meget koncentreret, når vi har børn til højtlæsning. De vil gerne lytte, men det er ikke som dengang, og jeg har da været bekymret for den almene dannelse. Vi skal være opmærksomme på det, siger Lise Kann, der samtidig minder om, at det altid har været ungdommens natur, at de fordyber sig i det »ufornuftige«.

- Jeg kan huske, at der dengang var store diskussioner om tegneserier. Var de nu skadelige? Måtte børn læse tegneserier? Der var også hele diskussionen om indoktrinerende børnelitteratur. Bent Haller og bogen »Sabotage«. Var den for rød? I dag bruger børn og unge bibliotekerne på en anden måde, hvor de for eksempel mødes flere for at læse op til en eksamen. Derfor er fremtiden for bibliotekerne, at de bliver til mødesteder og får et tæt samarbejde med skolerne og skolebibliotekerne, siger hun.

Dreng i samfundstjeneste Indtil kommunesammenlægningen havde Lise Kann ansvaret for to biblioteker, og derefter kom Nivå Bibliotek til, og en årrække også et lille cafebibliotek på Kokkedal Skole.

I samme årrække er bibliotekerne blevet til selvbetjeningsbiblioteker med mulighed for, at biblioteket kan benyttes uden for den bemandede åbningstid. Netop selvbetjening har givet lånerne stor fleksibilitet, men der har også været udfordringer - ikke mindst i Humlebæk, hvor unge mennesker også i en periode skabte ballade og utryghed.

Hver gang er det blevet tacklet fra situation til situation, og Lise Kann fortæller da også, at der har været episoder fra Nivå Bibliotek, der er endt i retten. Men størst er smilet, da hun skal fortælle om en dreng, der for en del år siden smadrede et overvågningskamera og blev filmet. En regning blev sendt til familien, men de havde ikke pengene, og Lise Kann foreslog en slags samfundstjeneste.

- Jeg sad til møde med hans forældre, og de kiggede først på mig. Det skulle drengen ikke, sagde de, men vi aftalte en del timer til at tørre hylder af. I halvt så mange timer, som han arbejdede, fik han hjælp fra os til at lave lektier, og det blev faktisk en succes. Faderen har siden hilst på mig, når jeg har mødt ham, fortæller Lise Kann.