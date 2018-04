Det var ikke svært for John Lilholm at lære iPad?en at kende. For at tage imod videoopkaldet skal han køre fingeren over skærmen, og så er hjælpen i den anden ende af skærmen. Han er glad for den digitale løsning. Foto: Kim Rasmussen.

Et swipe på Ipad'en giver ældre nærvær i hverdagen

- Der er ikke altid tid til den uformelle snak under besøgene i hjemmet. Desuden føles det akavet at ringe op uden at snakke om andet end medicin, siger Louise Flindt Andersen.

Glad for resultat

Formanden for Social- og Seniorudvalget, Hans Nissen (S), er glad for, at borgerne har taget godt imod skærmbesøgene. Han var nervøs for, at de ældre ville føle sig fremmedgjort over for hjemmeplejen, når hjælpen foregik gennem en skærm.