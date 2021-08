Kristian Hegaard på højdepunktet af sin politiske karriere, da han i 2019 blev valgt til Folketinget fra Fredensborg-kredsen. Måske dog overgået da han blev retsordfører for Radikale Venstre. Han har aldrig ladet sig begrænse af sit handicap - nu træder han ud af Folketinget efter to sager om krænkelser i festlige sammenhænge. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Et politisk talent falder: To fester for meget til den viljestærke Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Et politisk talent falder: To fester for meget til den viljestærke

30-årige Kristian Hegaard er drengen i kørestol, der aldrig lod sig stoppe af begrænsninger. Nu falder han for den grænse, som en mand ikke må overskride - især ikke som radikal.

Fredensborg - 13. august 2021 kl. 05:21 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Torsdag aften var det lokale politiske miljø i chok i Fredensborg Kommune, hvor Kristian Hegaard har været byrådsmedlem, siden han var 18 år gammel. Ingen rygter havde der været om krænkelser. Ingen fortællinger om en ung politiker, der var lidt for festglad med livlige fingre. Intet at de rygter, som nogle gange kommer frem, når folk i politik falder.

At Kristian Hegaard udtræder af Folketinget efter to sager om krænkelser, kom som en total overraskelse. Stopper han også i lokalpolitik? Det var svært at læse præcist ud af det opslag på Facebook, som Kristian Hegaard skrev torsdag aften klokken 18.18.

To sager om krænkelser kan knyttes til den 30-årige Kristian Hegaards byture og fester. Selv husker han intet, men han husker den advarsel, som han tidligere på fik af partileder Sofie Carsten Nielsen efter den første episode. Og så kom der en ny, der var sket efter advarslen. Hvad og hvor fremgår ikke, men på Facebook skrev han:

»Jeg har overtrådt de værdier, jeg selv står for. Derfor mener jeg ikke, jeg med troværdighed kan fortsætte i politik for nu og takker derfor af. Det har jeg netop meddelt den radikale folketingsgruppe«.

Lars Simonsen, der er radikal gruppeformand i byrådet i Fredensborg, har ingen kommentarer til sagen. Det står således uklart, om Kristian Hegaard også trækker sig fra byrådet i det farvel til Folketinget, som han beskriver som »for nu«. Altså intet endegyldigt farvel til politik, der har fyldt Kristian Hegaards liv, siden han i begyndelsen af 00'erne blev aktiv i Det Radikale Venstre og en dag i 2005 mødte Margrethe Vestager på gågaden i Fredensborg. Det blev et vendepunkt for den dengang 14-årige Kristian Hegaard, skrev Frederiksborg Amts Avis for to år siden i et portræt, da Kristian Hegaard var blevet valgt til Folketinget.

Altid med hvor det sker På det tidspunkt i 2019 havde han siddet i byrådet i 10 år, og han havde netop afsluttet en juridisk embedseksamen med topkarakterer. Han har altid siddet i kørestol som følge af en medfødt sygdom, så det har været en kamp at nå så langt.

Selvom han som politiker har kæmpet de handicappedes kamp i samtlige år, har det langt fra præget hele hans politiske virke. Retssamfund og retssikkerhed er emner, hvor Kristian Hegaard har kæmpet for at bevare det, der kendetegner et demokrati - at magt kan stækkes i et retssamfund.

I mange år trænede han fodboldhold i Humlebæk, og han er i øjeblikket formand for Fritids- og Idrætsudvalget i Fredensborg Kommune. Det har været et mål for ham at være med der, hvor tingene sker - hvad enten det var det politiske maskinrum, den politiske magt, i medierne og i sociale sammenhænge.

I skoletiden havde han en særlig evne til at samle kammerater omkring sig, har skolelederen på Humlebæk Skole fortalt. I idrætshallen var han med til at spille fodbold - han kørte rundt på sin kørestol med en kammerat bagpå, der kunne sparke til bolden, når den var tæt på.

Naturligvis har han også været med i byen, når vennerne festede. Det har han aldrig lagt skjul på, og i sit Facebook-opslag torsdag aften skriver han:

»Jeg har festet og været meget i byen, siden jeg var 18 år. Det har været med mine barndomsvenner, studiekammerater og dem, jeg har lært at kende som ung radikal. Det har også været en måde for mig at vise, at man kan det samme som andre, hvis man har et handicap.

Og jeg har indtaget alkohol så hatten passede. Her er det kammet over ved nogle lejligheder og givet regulære sorte huller i hukommelsen. Festerne og festivalerne har være mange, sjove, og nogle gange sene. Derfor er jeg også sikker på, at jeg her kan have overtrådt andres grænser.«

Respekt i kommentarerne Kristian Hegaard har altid været et meget privat menneske. Han er svær at portrættere, fordi han altid har været saglig, faglig, velforberedt og meget kontrolleret i sin adfærd. De færreste kommer tæt på mennesket Kristian Hegaard. Nu skriver han selv, at han til en fest med partiet har overtrådt en grænse hos en radikal med en berøring.

De mange mennesker, der har hilst på Kristian Hegaard og givet ham hånden, ved udmærket, at han ikke har særlig gode bevægelsesmuligheder med sin arm, endsige hånden. Hvad der reelt skete, står således i det uvisse.

På Facebook fik nyheden mange kommentarer. På knap tre timer over 1600 og 248 delinger. Enkelte politiske modstandere ønskede Danmark tillykke. Byrådskollegaen Bo Hilsted (S) finder beslutningen overdrevet, men har også respekt for, at Kristian Hegaard træder ud af Folketinget - i stedet for bare at melde sig syg af stress eller tage orlov med løn. DF's lokale Flemming Rømer mener ikke, at en krænker kan sidde i byrådet.

Tag en pause, skriver byrådskollegaen Carsten Nielsen (S):

»Du er stadig så ung, at du kan tage fornyet start senere.«