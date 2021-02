Senest Serniorrådsvalget blev gennemført som et fysisk valg, var i 2013. Stemmeprocenten faldt markant, da valget blev digitalt. Foto: Lars Skov Foto: Lars Skov

Et lillebitte skridt nærmere et 'rigtigt' valg

DF's mand i Fredensborg Byråd vender på en tallerken og gå nu ind for fremmødevalg til Seniorrådet - men der er lang vej igen

Fredensborg - 18. februar 2021 kl. 08:00 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Et fysisk valg til Seniorrådet i Fredensborg Kommune er rykket et lille -meget lille - skridt nærmere. Heller ikke mere, end at rådets formand, Jørgen Simonsen, er skeptisk, om det bliver til noget.

"Det er så tre nu, der er for, måske 4-5 stykker. Der er stadig langt til 27," siger Jørgen Simonsen med henvisning til, at kun to af de 27 medlemmer af Fredensborg Byråd (Ulla Hardy-Hansen og Thomas von Jessen (K)) i december stemte imod at gentage et digitalt valg som i forbindelse med kommunalvalget den 16. november.

Nu har Dansk Folkepartis (DF) Flemming Rømer dog skiftet holdning. Han vil - modsat den seneste afstemning i byrådet - nu stemme for et fysisk valg. Han mener også, at pengene til at gennemføre valget som i 2013 er fundet.

Betaler med seniorudflugt "Vi har fået at vide, at det koster 500.000 kr. at gennemføre det. Vi har jo 400.000 kr. fra pensionistudflugt i 2020 og i 2021, som vi nok ikke kommer til at kunne lave. Så er det finansieret," lyder meldingen fra DF'eren.

Så enkelt er problemstillingen dog ikke ifølge Hans Nissen (S), formand for Social- og seniorudvalget.

"Det er jo ikke kun pengene. Dem tror jeg nu nok vi kunne finde. Hvis valget til Seniorrådet skal holdes i forbindelse med kommunalvalget, kan det ikke foregå i samme lokaler. Så ud over pengene handler det også om lokaler, mandskab og teknik," forklarer Hans Nissen.

Alligevel skyder han ikke den ny mulighed ned på nuværende tidspunkt, og oplyser, at et fremmødevalg er noget der skal drøftes på et forligspartimøder om få dage.

Færre stemte En konsekvens af at skifte fra fysisk fremmøde- til digitalt valg var i 2017 et markant fald i valgdeltagelsen. Det finder udvalgsformanden bekymrende.

"Det er da ærgerligt," siger han og foreslog under byrådets behandling i december alternativt at hæve seniorrådets budget med 125.000 kr., som de så kunne bruge på et fremmødevalg - eller noget andet.

Det kostede deltagelse I 2013 deltog 4614 ældre borgere i Seniorrådsvalget, da de nu alligevel kom forbi valgstederne for at stemme til kommunalvalget. Det svarer til en stemmeprocent på godt 43.

Fire år senere foregik valget ved at stemmerne enten skulle gives via en kandidatstemme på en hjemmeside eller en brevstemme for dem, der var fritaget for digitalt post. Her røg stemmeprocenten ned på 33,8 - markant lavere fire år før.

Mangler ressourcer En tilbagevenden til et fremmødevalg bliver gjort besværligt af, at kommunens it-afdelingen ikke har ressourcer til at gøre seniorrådsvalget digitalt. Det betyder blandt andet, at det skal styres med papirvalglister og uden scannere til valgkortene. Samlet set vil det koste mindst 500.000 kroner ekstra. Plus at covid-19 spiller ind, og ingen ved, hvad der sker i efteråret 2021.

