Et efterår med tre danske forfattere

Således forsætter udvalget sin tradition med at sætte fokus på ny, dansk litteratur og læselyst ved at invitere kommunens borgere til at møde tre aktuelle forfattere, lyder det i en pressemeddelelse fra kommunen.

- Efter en lang periode med nedlukninger på grund af Corona har kulturlivet lidt under ikke at kunne afholde live-arrangementer. Derfor er vi i Kulturudvalget ekstra glade for, at vi nu igen kan invitere til forfatteraftener. At det så tilmed er med tre så store kapaciteter fra det danske kulturelle landskab, er jo bare en forrygende ekstra bonus. Vi håber derfor, at borgerne igen i år tager godt imod besøgene, udtaler Ulla Hardy-Hansen, formand for Kulturudvalget.