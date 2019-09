Områdebetjent Martin Beck roses af såvel borgere, borgmester og politi for sin indsats det seneste år. Alligevel skal der findes en ny områdebetjent, fortæller Carsten Spliid (billedet), linjechef for Forebyggelse og Nærhed i Nordsjællands Politi.

Et års erfaringer skal trimme særlig politiindsats

Fredensborg - 01. september 2019 kl. 09:25 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De første områdebetjente var på et års kontrakter, og det har en række fordele, forklarer Carsten Spliid, linjechef for Forebyggelse og Nærhed ved Nordsjællands Politi.

Tre pointer skal indledningsvis stå fuldstændig klart: Det har hele tiden været planen, at der kunne komme skift i områdebetjente efter et år.

Nordsjællands Politi fortsætter med at finpudse indsatsen med områdebetjente på baggrund af erfaringerne det første år. Og den tredje pointe er, at områdebetjenten i Fredensborg Kommune har nydt stor anerkendelse for sin indsats også i Nordsjællands Politi. Han har blot valgt ikke at gensøge sin stilling for i stedet at søge andre opgaver.

Politiinspektør Carsten Spliid, linjechef for Forebyggelse og Nærhed, forklarer, at Nordsjællands Politi sidste år lavede en omstrukturering, hvor hver enkelt kommune fik en områdebetjent. De hører under Særlig Operativ Forebyggelse, hvor der også er flere medarbejdere, der er knyttet til de særlige SUB- og bobleområder i Nordsjælland. De store boligområder i Kokkedal og Nivå er en del af en særlig ekstraordinær indsats.

- Da vi skulle finde 14 områdebetjente, valgte vi at lave stillinger med et års varighed af den geniale årsag, at det var lettere at rekruttere til stillingerne. Vores medarbejdere havde mulighed for at prøve stillingen af i et år for at se, om det var en opgave for dem, og vi havde muligheden for at vurdere, om den enkelte medarbejder havde en profil, der passede til at være områdebetjent, siger Carsten Spliid og forklarer, at de næste områdebetjente ansat fra den 1. oktober vil blive ansat på fem års kontrakter.

Carsten Spliid er også interesseret i kontinuitet, men det er samtidig vigtigt i opstartsfasen at have råderum til at kunne trimme og styrke indsatsens bedst muligt, fastslår han. Han afviser, at der er færre ressourcer knyttet til forebyggelsesindsatsen i de særlige boligområder. Den tanke kunne man ellers få, fordi der nu er tilknyttet områdebetjente til en forebyggende indsats også i kommuner som Hørsholm og Rudersdal, som ikke tidligere har været en del af politiets særlige fokusområder i eksempelvis ETB-enheden (Enhed for Trygge Boligområder).

Her skal man være opmærksom på, at Nordsjællands Politi har tænkt forebyggelse på en helt ny måde, der også giver synlighed og tilgængelighed til politiet i kommuner, som typisk ikke trækker de store overskrifter med bandekriminalitet eller rodløse unge. Det understreger Carsten Spliid.

- Vi arbejder på den måde, at vi har områdebetjente i alle kommuner, hvor vi i samarbejde med de enkelte kommuner laver en handleplan, der definerer udfordringer i de enkelte kommuner. Derudover definerer politiet selvfølgelig selv en del af områdebetjentenes opgaver, og derfor kan opgaverne variere meget fra kommune til kommune alt efter de udfordringer, som den enkelte kommune har, forklarer han og tilføjer, at der i kommuner med de såkaldte særligt udsatte boligområder (SUB) og bobleområder er en særlig ekstra indsats med faste politifolk, der er dedikeret til at opbygge kendskab til de enkelte boligområder.

Dele af Nivå er i politiets indsats et særligt udsat boligområde (SUB), og Egedalsvænge i Kokkedal er et såkaldt bobleområde.