Se billedserie Det hele endte godt, og det blev fejret med et foto af brandmændene og Sabine Salvador, der her står i midten med datteren i favnen. Foto: Privat

Send til din ven. X Artiklen: Et-årig pige reddet ud af kælderum Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Et-årig pige reddet ud af kælderum

Fredensborg - 24. december 2017 kl. 14:20 Af Palle Høj Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En bare et år gammel pige blev lillejuleaften midt på eftermiddagen reddet ud af et mørkt kælderrum under en boligblok i Islandshøjparken i Nivå. Her havde hun en times tid forinden selv smækket sig inde ved et uheld, og på den anden side af den låste dør stod hendes mor, Sabine Salvador - uden nøgle.

- Det var det totalt værste mareridt. Jeg var ved at hente en barnevogn ud af et andet kælderrum, da min datter løber ned for enden af kældergangen, og så har hun den her vane med at gå ind i rum og lukke døren efter sig, og det gør hun også her, fortæller Sabine Salvador til Frederiksborg Amts Avis.

Problemet er, at ingen af Sabine Salvadors nøgler passer til det låste kælderrum. Samtidig har hun en lille søn, som hun også skal tage sig af, og hun har selvfølgelig ikke lyst til at efterlade sin datter, mens hun går på nøglejagt.

- Jeg ringer derfor til min mor. Hun kommer hurtigt og sætter sig ved kælderdøren, hvor hun synger sange for min datter og holder hende i hånden i en lille sprække under døren. Imens løber jeg først til boligkontoret for at få fat i en nøgle, men der er ikke nogen. Så stopper jeg nogle forbipasserende for at høre, om de måske har en nøgle, der kan passe, men det har de heller ikke, fortæller Sabine Salvador.

Hun beslutter sig derfor for at ringe til en låsesmed.

- Men han er i Køge og kan først være fremme halvanden time senere. Det synes ikke var helt hurtigt nok, siger Sabine Salvador med tanke på sin lille pige, der sidder alene i det mørke kælderrum.

Hun ringer derfor til Nordsjællands Politi og forklarer situationen og de mislykkede forsøg på at få fremskaffet en nøgle.

Politiet sender besked til Nordsjællands Brandvæsen.

- Brandvæsenet kommer superhurtigt. De starter med at undersøge, om der er andre indgange til rummet, men det er der ikke. Normalt tror jeg, de derefter ville have banket døren ind, men det kan de ikke komme til, da min datter sidder lige på den anden side af døren, og hun vil ikke slippe min mors hånd, som hun holder fast i i sprækken under døren. Så i stedet banker de låsen ind.

- De var simpelthen så søde de brandmænd, fortæller Sabine Salvador, som blev lykkeligt genforenet med sin datter efter en nervepirrende time.

Juleaftensdag var mere fredelig for familien, da vi talte med Sabine Salvador.

- Min datter har det jo med at gå ind i rum og lukke dørene efter sig, men det har hun ikke gjort siden. Men jeg tror nu ikke, at hun er mærket af oplevelsen, siger Sabine Salvador.

Familien har nu først og fremmest fået et stort samtaleemne og deres eget lille juleeventyr om at gå så grueligt meget igennem, inden det hele ender lykkeligt.