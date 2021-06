Se billedserie Starks nye trælasthandel i Kokkedal Industripark har ikke et større areal end den gamle Stark i Nivå, men den er nybygget som en moderne trælasthandel og beliggenheden er markant bedre. Pressefoto

Erhvervsområde er blevet et mekka for alle, der skal bygge

Fredensborg - 20. juni 2021 kl. 12:55 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

De var ni ansatte, da Stark havde trælast på kanten af Øresund nord for den gamle ringovn i Nivå. Selvom trælasten var populær hos især mange murere, var tiden løbet fra en placering væk fra hovedfærdselsårerne, og i februar 2020 kunne Stark åbne en nybygget butik i Kokkedal Industripark.

Flytningen har været en kæmpe succes, og det skyldes ikke kun pandemien, der har sendt danskerne ud i byggemarkederne for at få tiden til at gå under nedlukningerne.

- Vi har egentlig ikke fået et større grundareal, men vi har fået et mere rationelt byggeri, som er nybygget med det formål at drive en moderne trælasthandel. Og så er beliggenhed altafgørende. Nu kan man dreje af motorvejen og være hos os på tre til fire minutter, og vi ligger i et område med A&O Johansen VVS, Jysk, Jem & Fix, Plantorama og Fogs Trælasthandel.

- Det giver helt klart en synergi. Vi har også bilforhandlere som Audi og Opel, og det betyder, at man ikke kører forgæves, hvis man kører til Kokkedal Industripark. Hvis vi ikke har det, som kunden skal bruge, behøver kunden ikke køre 20 kilometer for at finde det - de skal bare lidt hen ad vejen til en af de andre butikker, forklarer Jonathan Bisgaard.

Byggeriet af den nye Stark har givet en særlig mulighed for at trimme varesortimentet og satse på det, der har værdi for kunderne. Jonathan Bisgaard ser det som en særlig strategi for Stark at have et stort varelager og et bredt varesortiment.

- Når kunderne kommer efter fire brædder, nytter det ikke noget, hvis vi kun har to på lager. Kunderne skal se, at vi har 100 på lager, siger han og konstaterer samtidig, at de mange virksomheder i samme branche også skærper konkurrencen.

Fakta Stark Hørsholm ligger i Fredensborg Kommune på Kokkedal Industripark 7 i Kokkedal.

Trælasten åbnede på sin nuværende placering i februar 2020 med 20 ansatte.

Nu er der 40 ansatte hos Stark Hørsholm, og trælasten er stadig i vækst.

Trælastdirektør er Jonathan Bisgaard, der tidligere var direktør for Stark i Helsingør. - Selvfølgelig konkurrerer vi, og den konkurrence er benhård. Vi skal være helt fremme i skoene på både service og varesortimentet.

Kø et helt år uden smitte Da Stark åbnede sin nye butik i Kokkedal Industripark, var Corona stadig noget, der kun var slemt i Kina. Det var i februar måned 2020, og Jonathan Bisgaard havde satset stort, syntes han.

- De var ni mennesker på trælasten i Nivå. Vi åbnede med 20 ansatte i Kokkedal, og jeg var meget spændt, for jeg vidste ikke, om det ville gå. Men vi havde en forrygende februar, og så kom pressemødet den 11. marts, hvor Mette lukkede landet ned. Vi fik dog lov til at holde åbent, og da halvdelen af Danmarks voksne befolkning var sendt hjem, skulle de have noget at lave - og vi blev nærmest bestormet af mennesker, fortæller Jonathan Bisgaard.

- 7, 9, 13 har vi heldigvis ikke været ramt af Corona, selvom vi hele sidste år havde kø ved skranken stort set hele tiden. Vi har kun haft et tilfælde af Corona, og det var ikke relateret til smitte fra trælasten. Og vi står nu i en situation, hvor vi byder velkommen til nye medarbejdere den 1. i hver måned. Det er skønt, fastslår Jonathan Bisgaard.

Historisk set handler Starks flytning også om, at tyngdepunktet i erhvervslivet er flyttet fra Nivås gamle teglværker til Kokkedal tæt på motorvejen. I oktober 1881, hvor fru Reimers investerede 500 kroner i at lave en kolonialhandel, var den østlige del af Nivå et buldrende industriområde med produktion af mursten.

Den industri er væk for mange år siden, og set i det lys blev det faktisk til ganske mange år med kolonialhandel, grovvarehandel og salg af byggematerialer fra den gamle stejleplads i Nivå.

Indvielsen i februar 2020 var festlig - her ses trælastdirektør Jonathan Bisgaard og borgmester Thomas Lykke Pedersen (S), helt uden mundbind og i ugerne op til, at Danmark lukkede ned under den første Corona-bølge. Foto: Fred Jacobsen