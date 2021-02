Er du smittet? Så kan det være din kommune ringer til dig

Fakta om smitteopsporing



Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der har ansvar for smitteopsporingen.

Kommunen bidrager til opsøgende rådgivning og vejledning i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer for smittede borgere, hvor det ikke er muligt for Styrelsen for Patientsikkerhed at identificere telefonnummer eller i øvrigt opnå telefonisk kontakt med den pågældende inden for 24 timer.

Kommunen melder dagligt tilbage til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Regeringen og KL indgik den 14. januar den aftale, som gør at kommunerne kan spille en større rolle i smitteopsporingen.