Er du også ramt? Affaldslarm ødelægger nattesøvnen

Berit Haut fra Mariehøj-bebyggelsen i Nivå har rejst en kritik af affald, der hentes tidligt om morgenen - det larmer i de bebyggelser, der ligger først på ruten.

En beboer på Mariehøj i har klaget over, at nattesøvnen bliver forstyrret af tidlig afhentning af affald. Mariehøj og Blålersvej lader til at ligge tidligt på ruten i Nivå.

Fredensborg - 16. marts 2021 kl. 19:04 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

I sensommeren 2020 kunne Berit Haut notere en enkelt morgen, hvor affaldscontainere blev tømt så tidligt som 04.39. I alt ti gange i sensommeren og efteråret er hun vågnet af larmen og har noteret tidspunkterne.

Ofte er det kort efter 5.00, andre gange lidt senere, omkring klokken 06.00, og det er for tidligt, mener hun. Berit Haut argumenter for, at affald skal hentes efter klokken 07.00, fordi det er en støjende aktivitet, og hun har i november fået medhold i en klage over, at det ifølge reglerne ikke må ske før klokken 06.00.

Miljøafdelingen i Fredensborg Kommune er tilsynsmyndighed over for Fredensborg Forsyning, og det er blevet påtalt til Fredensborg Forsyning, at affald først må hentes på Mariehøj efter klokken 06.00 om morgenen. I de seneste uger har Berit Haut skrevet flere læserbreve om emnet, og de er blevet flittigt læst og debatteret, og hun er i kontakt med beboere på Rødlersvej og Blålersvej, der også oplever renovationskørsel før klokken 06.00 om morgenen.

En politisk afgørelse Helt konkret er reglerne for Mariehøj-bebyggelsen, at afhentning af dagrenovation må ske allerede fra klokken 06.00 i hverdage. Berit Haut ser gerne, at tidspunktet ændres til efter klokken 07.00, men ifølge et svar fra Fredensborg Kommune risikerer det at forskubbe tidsplanen for afhentning, således at der kan ske trafikale udfordringer senere på dagen i slutningen af ruten. I sidste ende er det op til en politisk afgørelse, og spørgsmålet har selvfølgelig også betydning i takt med, at affald skal sorteres i flere fraktioner, nogle steder i nedgravede gruber eller større, centrale containere i de store bebyggelser.

Frederiksborg Amts Avis har tidligere omtalt, hvordan der er en skævvridning i betalingen for afhentning af affald. Et alment boligområde som Mariehøj skal eksempelvis selv betale for de dyre affaldscontainere, selvom de sparer Fredensborg Forsyning for tid, fordi affaldet ikke skal opsamles ude på den enkelte matrikel som hos parcelhusejerne. Alligevel betaler beboere i almene boliger lige så stor en årlig afgift som parcelhusejerne.

Sagen i stikord Det kan larme, når affaldscontainere - både de små og store - skal tømmes af Fredensborg Forsyning. Derfor må affald først indsamles efter klokken 06.00 fra boligområder.

Hvis borgerne oplever, at det sker før klokken 06.00, er det nu, at de skal skrive til fredensborg@sn.dk, så Frederiksborg Amts Avis kan beskrive problemet.

I det tilfælde, at der ikke kommer nye henvendelser, afrundes emnet med disse artikler.

Dagens artikel handler om Nivå, hvor de store bebyggelser Mariehøj, Blålersvej og Rødlersvej tilsyneladende ligger tidligt på ruten og derfor nogle gange får hentet affald før klokken 06.00.

Berit Haut, der bor i Mariehøj, har klaget over den tidligere afhentning af affald og opfordrer politikerne til at sikre, at støjende indsamling af affald først sker på hverdage efter klokken 07.00.