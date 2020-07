Antallet af ældre over 80 år vil stige de kommende år, og dermed stiger også antallet af plejekrævende demente. Enkelte demente har så komplekse forløb, at de kan sammenlignes med særligt dyre enkeltsager på børne- og handicapområdet, men forskellen er blot, at i ældreplejen rammer udgiften hårdt på de enkelte plejecentre - for budgetoverskridelser skal håndteres decentralt, mener et politisk flertal. Foto: Allan Nørregaard

Enkeltsag trækker tæppet væk under plejecenter

Nu har et flertal bedt plejehjemmet om at prøve et par år endnu. Enhedslistens byrådsmedlem finder det fuldstændigt urimeligt, men i byrådet får han kun støtte af SF's Hanne Berg.

Bjørn Svensson undrer sig. I to år har Benediktehjemmet uden succes prøvet at indhente det budgetmæssige efterslæb, som plejehjemmet fik på grund af en dement beboer med helt særlige behov.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her