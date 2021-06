En krænkelse bygget på grooming kan være så stærkt, at der går mange år, inden den kommer frem. Men undervejs har der været situationer, hvor de voksne burde have opdaget, hvad er foregik i institutionen i NIvå over en periode på næsten otte år. Det er baggrunden for, at en 21-årig kvinde og hendes far i maj måned fortalte deres historie. For at få de voksne til at tale mere om grooming - tale mere om at nogle voksne bruger sociale medier, sms eller chats til at opbygge en relation til et barn for at begå seksuelle overgreb.

»Enhver normal voksen ved godt, hvor grænsen går«

Det er en måned siden, at en nu 21-årig pige fortalte sin historie om at blive udsat for grooming. At skærpe loven er ét af flere redskaber til at undgå grooming, og det arbejde har været undervejs i flere år med et lokalt byrådsmedlem i en nøglerolle.

Fredensborg - 20. juni 2021 kl. 20:38 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

»Der er intet barn, der bare siger ja til seksuelle overgreb. Barnet siger ja til at få en ven, barnet siger ja til at blive talt op til at være noget helt særligt, og barnet siger ja til en tæt dialog om et emne, der interesserer barnet. Det kan være pokemon, fodbold eller Minecraft, og barnet ved jo ikke, at der hele tiden er en bagtanke med kontakten«

Sådan sagde Red Barnets psykolog Per Frederiksen i maj måned, da han kommenterede historien om de tre piger, der blev udsat for seksuelle krænkelser af en pædagogmedhjælper på Basen i Nivå i årene 2008 til 2015.

Red Barnet har længe argumenteret for, at den indledende fase af grooming også skal gøres strafbart, og den sag har Kristian Hegaard (R), jurist, folketingsmedlem og byrådsmedlem, taget op i Folketinget. Allerede i december 2019 stillede han spørgsmål til emnet på vegne af Folketingets Retsudvalg, og der er tre hovedbudskaber, som han kommer ind på, når han taler om emnet.

1. Han er inspireret af Red Barnets synspunkter om emnet.

2. Han mener, at regeringen og justitsminister Nick Hækkerup (S) arbejder for langsomt.

3. Han ved samtidig også godt, at emnet på visse punkter er kompliceret.

For Kristian Hegaard er der to årsager til, at Folketinget skal vedtage en Grooming-lov. For det første er der brug for, at sager om grooming registreres under den samme paragraf og ikke bliver dømt som et potpourri af mange overtrædelser - eksempelvis blufærdighedskrænkelse, seksuelle krænkelse eller besiddelse af børnepornografisk materiale. Dernæst skal Folketinget sende et signal om, at den lange, tillidsskabende kontakt - selve groomingen - også er strafbart.

- Man har som voksen ikke rent mel i posen, hvis man som medarbejder i en institution eller en voksen chatter eller sms'er med et barn under 15 år og efter et stykke tid kommer ind på seksuelle emner. Enhver normal voksen ved godt, hvor grænsen går, så jeg er ikke så bange for retssikkerheden. Vi skal vise, at grooming med den hensigt at begå overgreb, også skal straffes, siger Kristian Hegaard, der erkender, at det kræver en præcis lovgivning at lægge det snit på paragrafferne og efterfølgende sikre en god retspraksis.

- Det er også derfor, at vi i det seneste politiforlig har sat flere penge af til efterforskning af digitale krænkelser, uddyber Kristian Hegaard.

Paragraf kan give overblik På netop det punkt har Red Barnet og politiet to opfattelser, der ikke helt stemmer overens. Red Barnet har tidligere sagt, at grooming følger et helt klart mønster, som er tydeligt at se for en voksen, der får adgang til korrespondancen mellem et barn og en krænker.

Politiet mener derimod, at dokumentation af forsæt til en fysisk seksualforbrydelse i en groomingsag kræver en meget ressourcetung proaktiv efterforskning.

Den holdning fremgår af det svar, som Kristian Hegaard fik fra Justitsministeriet for godt et år siden i marts 2020. Svarene beskriver også norsk og svensk retspraksis, hvor grooming straffes efter en særlig paragraf, men derudover er der i dag ikke den store forskel i straffen for den tidligere grooming - før et overgreb.

Lige så snart en pige - eller en dreng - sender nøgenbilleder af sig selv til en krænker, er der grundlag for at dømme også efter dansk retspraksis. Det samme sker, hvis et barn afpresses til at gøre krænkende ting eller hvis det kan bevises, at en voksen har planlagt at møde et barn for at begå seksuelle overgreb. I straffeloven kaldes det bare ikke grooming.

- Hvis vi får en egentlig grooming-paragraf, vil vi lettere kunne følge med i, hvor stort problemet er, og hvordan det udvikler sig, siger Kristian Hegaard, der ærgrer sig over, at justitsministeren har nedsat endnu en arbejdsgruppe for at diskutere emnet.

- Vi har haft en sådan gruppe. Jeg mener, at det er med til at forsinke ny lovgivning, og det tror jeg egentlig også, at justitsministeren ved. Det skulle undre mig meget, hvis vi ikke har en grooming-paragraf allerede i år, siger Kristian Hegaard, der er byrådsmedlem i Fredensborg Kommune og i denne periode valgt til Folketinget fra Fredensborg-kredsen.

Klart signal, med balance Han er ikke det eneste lokale folketingsmedlem, der har synspunkter til emnet. Birgitte Bergman, konservativ folketingsmedlem fra Helsingør-kredsen, vil også gerne stramme den nuværende lovgivning.

- Selvfølgelig skal vi lave lovgivning, der sikrer retssikkerheden, men det handler om vores børn, og grooming-sagerne er forfærdelige sager. Derfor skal hensynet til børnene stå højt, og vi skal have indhegnet grooming i vores lovgivning, så vi sender et klart signal til en krænker, siger hun og tilføjer, at Søren Pape som konservativ justitsminister også stod bag skærpelser af straffen for digitale krænkelser og blufærdighedskrænkelser.

- Vi skal også huske, at når vi taler om institutioner, er der mange fantastiske mandlige pædagoger med et stort engagement, som vi ikke må ødelægge. Det er et ledelsesansvar at sætte fokus på emnet på en afbalanceret måde, og forældre har også et ansvar for at tale med deres børn om, hvad de laver på sociale medier og telefonen, uddyber Birgitte Bergmann.

Tal om grooming og kig på opgaverne Bryd tabuet omkring grooming og få de voksne til at italesætte forebyggelse og regler for at gribe ind. Sådan lød opfordringen i en avisartikel torsdag den 20. maj.

Her fortalte en nu 21-årig kvinde om de år, hvor hun blev udsat for grooming og seksuelle krænkelser af en pædagogmedhjælper fra fritidsklubben Basen i Nivå. Det er en udstrakt hånd, en opfordring, som også støttes af pigens far, der deltog i interviewet.

Frederiksborg Amts Avis vil skrive om emnet i en række artikler og vil samle de mange input i en opgaveliste til politikere, pædagoger, lærere og forældre.

Opgavelisten er et oplæg til diskussion og vil også indeholde navnene på de lokale politikere og borgere, der - i givet fald - vil arbejde aktivt for ændringer i lovgivning, forebyggelse og undervisning.

1. opgave: Institutionerne skal hver især lave samarbejdsaftaler, som pædagogerne har ejerskab til. De skal indeholde regler, der beskytter barnet mod den gråzone, hvor grooming i dag sker. Red Barnet argumenterer for det initiativ, og foreløbig ser byrådsmedlemmet Louise Mehnke (S) en række fordele ved at skærpe indsatsen.

2. opgave: Folketinget skal stramme lovgivningen så den indledende manipulation (grooming) af barnet også er strafbart, når manipulationen kan bevises. Red Barnet argumenterer for netop det, og i dagens artikel udtaler folketingsmedlemmerne Kristian Hegaard (R) og Birgitte Bergman (K) sig om emnet.

3. opgave: Undervisning i grooming og digitale krænkelser skal styrkes i folkeskolerne. Red Barnet ser et potentiale.

De tidligere artikler om emnet kan læses på www.sn.dk/fredensborg. Den første artikel hedder »Forstå grooming: Jeg var ni år, da han fik skabt et fundament til at begå krænkelser«.

