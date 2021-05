Endelige konfirmeret: Prins Christian blev lykønsket af folket

Se billedserie Emma, 5 år, var taget med sin bedste-Kitte til Fredensborg for at ønske en ægte prins stort tillykke.

Efter at have været udsat i et år blev H. K. H. prins Christian konfirmeret i Fredensborg Slotskirke lørdag, og trods et køligt forårsvejr var mange mødt op for at ønske ham tillykke med den store dag.

Fredensborg - 17. maj 2021 kl. 08:51 Af Trine Lønbro Kontakt redaktionen

Slotsgade var pyntet med flag og smilene var ekstrastore, da H. K. H. prins Christian lørdag blev konfirmeret i Fredensborg Slotskirke og dermed endelig - og godt et år senere end først planlagt - kunne træde ind i de voksenes rækker.

Ude foran slottet havde en folkemængde taget plads for at få et glimt af den kommende konge og ønske ham et hjerteligt tillykke med den store dag. Her vrimlede det med små eventyr-prinser og -prinsesser, der glædede sig meget til at se, hvordan en ægte prins i virkeligheden ser ud.

- Jeg har kun set ham i et blad, så jeg glæder mig til at se ham rigtigt, lød det fra Emma på fem år, der havde taget sin guld krone på i dagens anledning. Hun havde taget turen til Slotspladsen sammen med sin bedste-Kitte (bedstefars hustru), og så havde hun forresten også fornyeligt haft en rigtig stor dag.

- Jeg har lige tabt min første tand, sagde hun og træk på smilebåndet for at vise hullet frem.

En historisk dag Kort før klokken 11.00 viste dagens hovedperson sig endelig, da han med en salmebog i hånden og sammen med sin familie: Kronprins Frederik, kronprinsesse Mary, prisesse Isabella, prins Vincent og prinsesse Josephine, gik over den brostenbelagte plads på vej hen mod kirken. Foran de mange fremmødte stillede familien op, mens der ivrigt blev klikket på telefonerne for at få det perfekte billede.

- Tillykke med dagen, råbte folk på skift, og prinsen kvitterede med et »Tusind tak«.

Da klokkerne slog 11 begyndte den kirkelig ceremoni, og selvom det på Slotspladsen rygtedes, at den ville tage en time, så blev de fremmødte standhaftigt stående - heriblandt Annette Torp, der i øjeblikket bor på Asminderød Kro.

- Jeg syntes lige, at jeg ville tage herop og kigge, når nu jeg var her. For mig er Kongehuset historisk, og da jeg interesserer mig meget for historie, så ville jeg da gerne være med her til sådan en historisk begivenhed, sagde hun og fortsatte:

- Og så synes jeg bare, at det er helt fantastisk at bo i et land, hvor man kan komme så tæt på de kongelige. Det er da stort.

Et kongeligt blik For 5-årige Emma var det første 'møde' med Kongefamilien også rigtig stort. Hun fik nemlig ikke bare sagt tillykke, hun fik også øjenkontakt med prins Christian.

- Det var rigtig sjovt at få øjenkontakt. De er så pæne, og jeg fik taget rigtig mange billeder, sagde hun stolt.

Efter kirken stillede Kongefamilien op til fotografering, inden de atter viste sig foran de fremmødte på vej over til Kancellihuset, hvor de efterfølgende festligheder blev afholdt privat for den tætteste familie- og venner.

På grund af coronarestriktionerne kunne alle gæster boende i udlandet ikke komme med, heriblandt prins Joachim og prinsesse Marie samt deres to børn prins Henrik og prinsesse Athena. Til gengæld kunne prinsen glæde sig over fætrene prins Nicolai og prins Felix' selskab.

En tradition Fredensborg Slotskirke har dannet ramme om en lang række kongelige konfirmationer siden 1915, hvor brødrene Kronprins Frederik 9. Og prins Knud blev konfirmeret sammen.

I 1955 blev Hendes Majestæt Dronningen konfirmeret. Fire år senere var det Benedikte, der her sagde ja til den kristne tro, og i 1961 prinsesse Anne-Marie.

For fyrre år siden var det Kronprins Frederik, og året efter prins Joachim.

De seneste kongelige konfirmationer i kirken var i 2013, hvor prins Nikolaj blev konfirmeret og i 2017, hvor det var blevet prins Felix' tur.

Slotskirken blev opført i 1724-1726 af arkitekt Johan Cornelius Krieger.

