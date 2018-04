En ud af 65 kørte spritkørsel

Flere bilisters ånde gav udslag på alkometeret. Hovedparten befandt sig under den kriminelle promillegrænse, men en enkelt røg over den tilladte værdi og blev taget med for at afgive en blodprøve, der skal fastslå den præcise promille. Han er sigtet for spirituskørsel og kan se frem til en bøde. Der er tale om 48-årig mand fra Nivå.