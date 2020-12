Se billedserie Den to tons tunge skulptur blev løftet væk fra hovedindgangen til Louisiana i et enkelt hug. Foto: Allan Nørregaard

En- to-tre og et lillebitte løft

Fredensborg - 14. december 2020 kl. 16:37 Kontakt redaktionen

Siden åbningen af udstillingen »Per Kirkeby - Bronze« på Louisiana har den tonstunge skulptur »Skulptur til København« fra 1997 stået foran hovedindgangen til kunstmuseet Louisiana. Men denne opsætning var kun midlertidig, og i går var det tid at løfte den markante skulptur væk fra indgangspartiet.

Det var oprindelig meningen, at skulpturflytningen skulle være sket i to løft - det første hvor kranen skulle gå over træer og luftkabling og det andet, hvor kranen skulle gå lavt ind under træernes nederste grene.

Men det lykkedes kranføreren at klare løftet af den cirka to tons tunge skulptur i et enkelt løft. Godt klaret i betragtning af dens vægt og størrelse: fire meter gange godt to meter.

Nedtagningen af skulpturen er sidste del af nedtagningen af Per Kirkeby - udstillingen, der sluttede den 6. december. Lige inden museet igen lukkede ned grundet nye covid19-restriktioner.

Mens museet er lukket for publikum og nu hvor Kirkeby-udstillingen er væk, forbereder et hårdtarbejdende hold udstillingen MOR! - Livets begyndelse, der er planlagt til at åbne 28. januar.

Der er i øvrigt sat en Kirkeby-skulptur et værk fra samlingen i parken neden for skrænten ved 'tivoli-porten'. Værket hedder Opstandelsen og er fra 1999.