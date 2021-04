En time med Snorre Kirk på jazzkanalen

I 2012 udkom hans debutalbum under eget navn, og det seneste hedder Going up og er lavet sammen med den amerikanske tenorsaxofonist Stephan Railey. Snorre Kirk vil i udsendelsen fortælle om tilblivelsen af albummet, der blev til midt under en turné, der pludselig blev stoppet af coronakrisen i marts sidste år, fremgår det af en pressemeddelelse.

Snorre fortæller også om, hvad der kickstartede hans interesse for at spille musik, og at han oprindeligt ville have været guitarist med interesse for ny-rock som Nirvana og Metallica. Udsendelsen vil indeholde eksempler på Snorres seneste udgivelse, der er inspireret af 30érne og 40´ernes big band jazz fra navne som Count Basie og Benny Carter, men i Snorres kompositioner indgår i en small group kontekst.