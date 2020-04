En tidsrejse i jazzhistorien

I disse temaudsendelser tager Flemming Madsen lytterne med på en musikalsk tidsrejse til den gang de store internationale Big bands havde deres storhedstid. Da Flemming selv har haft en karriere i DR Big bandet og Tivolis Big band hvor han har akkompagneret mange store jazz- og underholdnings stjerner, blandt andet i sin tid i Tivoli Varieteen, havde han her mulighed for at komme tæt på stjerne og samtale om forskellige ting. Det giver disse udsendelser et personligt præ, hvor der fra tid til anden, komme personlige anekdoter og oplevelser, fortæller Radio Humleborg.