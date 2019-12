På Nordengen er der stadig individuelle skraldespande, men fælles opsamling af aviser og flasker. Et fælles anlæg til opsamling af affald vil nedsætte de årlige driftsomkostninger hos forsyningsselskabet, men lejerne vil selv komme til at bære størstedelen af investeringen. Sådan er det ikke i omegnskommunerne.

»En solidarisk opkrævning er bedst for kommunen og borgerne«

Frederiksborg Amts Avis har spurgt borgmester Thomas Lykke Pedersen (S), hvorfor han vil have en solidarisk ordning. Politikerne ved nemlig helt konkret, at det er langt dyrere at indsamle affaldet fra parcelhusene. I Rambølls rapport er det vurderet til 265 kroner ekstra for boliger med fælles opsamling og 1100 kroner ekstra for individuel opsamling.

På mandag skal Økonomiudvalget godkende nye takster for en udvidet affaldsindsamling, og der er lagt op til en solidarisk løsning, hvor merudgifterne fordeles per husstand med cirka 500 kroner ekstra i 2020.

