Ernst Tursø indsamlede viden fra bøger og aviser, og han samlede det i en tekstfil, der voksede år for år. Med års mellemrum blev den sendt i kopi til udvalgte modtagere - tak at den nåede avisen, og trist at han ikke mere kan tage telefonen. Her et billede fra 2011.

En slags Google: Timerne går godt i selskab med Tursøs livsværk

»Kære venner. Her kommer de opdaterede realregistre til Fredensborg kommune + Karlebo kommune pr. 1.7.2018. En kopi bedes videresendt til Elisabeth Durafour fra arkivet. De gamle udgaver kan kasseres. Jeg håber, at I kan bruge dem og jeg vil være glad for en tilbagemelding herom. God sommer!«

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her