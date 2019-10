Når vi henter ham, fortæller pædagogerne historier om noget sødt eller sjovt, han har gjort eller sagt. Det kan også sagtens handle om, hvordan han har været sur og er kommet ud af det igen, og vi føler at de voksne ser ham, rummer ham, har tid til ham og også har tid til os forældre, fortæller Theresa Sølvsteen om mødet med Skovbørnehaven Skovlyset nær Fredensborg. Foto: Allan Nørregaard

En mors tanker om det, der er vigtigt

Fredensborg - 11. oktober 2019 kl. 07:17 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Theresa Sølvsteen fik plads til familiens yngste dreng i Skovlyset uden for Fredensborg. Det skete efter en periode i en kommunal institution. Her reflekterer hun over forskelle, styrker og forbedringspotentiale:

»For os er det vigtigt, at vores børn i institutionerne oplever nærvær og omsorg fra voksne der ser dem med anerkendelse og kærlige øjne. Derudover har vi brug for at mærke, hvem de voksne er der passer vores børn, og at have god kontakt om børnenes oplevelser og udvikling. Vigtigt for os er også, at børnene har nok plads til at lege uden at støde ind i hinanden og også til at kunne trække sig, gerne meget under åben himmel.«

»Nogle af de punkter manglede vi i den kommunale institution, hvor vores børn startede, da vi for et år siden flyttede til Fredensborg. Forholdene var ikke svært problematiske, men vi kunne fornemme, at vores yngste havde svært ved at udfolde sig og hverken han eller vi følte os helt trygge og tilfredse. Vi savnede en formuleret pædagogisk retning, som vi kunne forholde os til og holde institutionen op til, og de muligheder for ro og plads for børnene, som bygningen og omgivelserne havde, blev ikke udnyttet. Her har vi været ekstremt forkælede i København med to gode kommunale institutioner der havde fokus på børnenes sansemotoriske udvikling.«

»Fra andre forældre havde vi hørt om Skovlyset, og da vi besøgte stedet for første gang, kunne vi mærke, at her var det rette sted for vores barn og os. Pædagogen, som viste os rundt, beskrev, at personalet opfattede Skovlyset som en stor familie, og at hun var så glad for sit arbejde, at hun ikke kunne forestille sig at være et andet sted. Den begejstring og det nærvær, som vi mærkede allerede ved besøget, gjorde, at vi besluttede os for at flytte vores barn, og vi er siden blevet bekræftet i det. Det er dejligt at komme til det rolige, åbne og lyse sted i skoven, og det er en glad dreng der vinker farvel til os fra vinkestenen.«

Tema: Børns vilkår Den selvejende institution Skovlyset i skoven nær Hillerødvejen og den lille private institution Børnehuset Friheden på Helsingørsvej i Fredensborg er inde i en bølge, hvor der er stor efterspørgsel på de ganske få pladser.

I Friheden skal man skrives op som nyfødt for at være sikker på at få plads, og Skovlyset optager først nye børn i 2021.

Politikerne kan stille sig selv spørgsmålet: Er de private og selvejende institutioner mere populære end de kommunale? Skyldes efterspørgslen øget børnetal og pres på institutionerne fra tilflyttere. Eller er de bare bedre? Kan kommunale institutioner lære noget af de selvejende - og omvendt? »Stort set hver dag går de tur ude i skoven, hvor de klatrer og balancerer på træstammer og bruger deres fantasi en masse. En udhulet træstamme bliver til en gryde, hvor der kan laves mad, og en pind er en is, der kan sælges... Når vi henter ham, fortæller pædagogerne historier om noget sødt eller sjovt, han har gjort eller sagt. Det kan også sagtens handle om, hvordan han har været sur og er kommet ud af det igen, og vi føler at de voksne ser ham, rummer ham, har tid til ham og også har tid til os forældre.«

»Selvfølgelig gør de fysiske rammer Skovlyset til et helt særligt sted, men lige så vigtigt for institutionens succes, tror vi, er deres tydelige koncept og ånd, som alle bakker op omkring og støtter med høj faglighed og engagement. Vi tror, at det i høj grad bliver defineret af ledelsen og båret af de dygtige ansatte, der bliver tiltrukket af filosofien. Her hjælper det nok også, at lederen kun har ansvar for en institution og er meget tilstede. Hun er sammen med børnene og med i skoven og dagligt i kontakt med forældrene.«

