Bjerre Strand er et af det steder, hvor det er svært at anlægge et egentligt havbad, fordi parkeringspladserne er få. Her ses et billede fra indvielsen af de nuværende badebroer tilbage i 1995. Foto: Allan Nørregaard

En million til at undersøge, men svært at få plads til havbad

Seks strande er i spil til et hav- eller søbad, men mangel på parkeringspladser er en udfordring fem af stederne.

Fredensborg - 30. september 2021 kl. 05:55 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Skibakke, cykelcrossbane og havbad... Hov, havbad hvad for noget? Hvis nogle skulle have glemt det, blev der for to år siden afsat en million kroner til en undersøgelse af, hvor der kan placeres et havbad.

Der blev afsat 500.000 kroner til brug i 2020 og 500.000 kroner til brug i 2021 - altså en million kroner øremærket til forundersøgelser. Lidt ligesom der i år er afsat 250.000 kroner til at lave et projekt for en skibakke i Fredtoften og 250.000 til undersøgelse af en cykelbane ved vandtårnet i Kokkedal.

Nu skal politikerne til at tage stilling til, hvor de vil have et havbad - hvis de vil have det. Derefter skal der indgås et samarbejde med en ekstern rådgiver, fremgår det af en dagsorden til et møde i Fritids- og Idrætsudvalget mandag den 4. oktober.

Babylone Strand, Bjerre Strand, Peder Mads Strand, Nivå Havn og Strandpark, Mikkelborg og Esrum Sø er i spil som mulige placeringer, og der arbejdes med to modeller. Enten et lille hav- eller søbad, hvor en eksisterende bro udbygges med lidt ekstra faciliteter.

Eller en stor model, der vil kunne tiltrække folk fra nabokommunerne. Et forbillede kunne være Silkeborg Søbad eller Kastrup Søbad, hvor der er toilet og omklædningsfaciliteter.

Bekymrede surfere Fire steder er der så lidt plads i dag, at forvaltningen vurderer, at der kun er plads til et lille havbad, fordi der er få parkeringsmuligheder i området. Det er Bjerre Strand, Peder Mads Strand, Babylone Strand og Mikkelborg - de to sidstnævnte steder er der også en fredning at tage hensyn til, ud over naturligvis strandbeskyttelsesloven, som stiller begrænsninger alle fire steder.

Esrum Sø er et område, hvor Naturstyrelsen ejer arealerne, og derfor vil det kræve et samarbejde. Forvaltningen vurderer, at der ved søen også er relativ få parkeringspladser.

Dermed er der Nivå Havn og Strandpark tilbage som et sted, hvor der kan skabes et større havbad. Området er imidlertid så lavvandet, at det vil kræve spunsvægge at få dybde i et havbad, og surferne i området har udtrykt bekymring for, at et havbad kan gøre det svært for dem at surfe på arealet, der med sin lave dybde på mange måder er skabt til surfing.

På mødet i næste uge skal politikerne vælge en placering, og derfor er næste skridt, at tre rådgivere skal give tilbud på at udarbejde et egentligt projekt. Pengene, samlet set en million kroner, ligger der stadig, eftersom de 500.000 kroner ikke blev brugt i 2020 som først planlagt.