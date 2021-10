Måske kan forhistorien forklare, hvorfor seniorbofællesskaber mere har medvind i ord end i egentlig handling. Allerede nu kigger Fredensborg Kommune ind i en fremtid, hvor andelen af ældre stiger markant. Foto: Steffen Slot

Send til din ven. X Artiklen: En magnet for seniorer, inden de skal have dyr hjemmepleje? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

En magnet for seniorer, inden de skal have dyr hjemmepleje?

Det politiske fokus har været på nybyggeri, der tiltrækker yngre skatteydere. Er der politisk nervøsitet over at tiltrække seniorer, der kan blive dyre i hjemmepleje, genoptræning og hospitalsindlæggelser?

Fredensborg - 07. oktober 2021 kl. 18:31 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

En gammel historie plager stadig kommunen og ligger som en del af den historie, der har skabt nutidens demografi og mangfoldighed.

Tilbage i 1960'erne og 1970'erne skete der en stor udbygning uden for København for at give danskerne bedre boliger, og de store almene boligområder skød op i nogle af kommunerne omkring København.

På 10 år blev markerne ved Kokkedal og Nivå til villakvarterer og etageejendomme. Omkring de to stationer lidt længere mod syd blev der kun bygget villaer, og da der i 1980'erne pludselig var for mange boliger, blev etageejendommene i Kokkedal og Nivå i en vis udstrækning stedet, hvor immigranter og borgere på overførselsindkomst havde råd til at bo.

Ja, der går endda historier om, at borgmestre i Hørsholm tilbage i 1980'erne udbetalte bonusbeløb til de arbejdsløse borgere, der ville flytte lidt nordpå - ind i boligblokkene i Kokkedal og Nivå.

Hvad har det med nutiden at gøre? Jo, måske kan forhistorien forklare, hvorfor seniorbofællesskaber mere har medvind i ord end i egentlig handling. Allerede nu kigger Fredensborg Kommune ind i en fremtid, hvor andelen af ældre stiger markant.

Skal det nu være sådan, at velhaverne fra omegnskommunerne efter et langt liv med at yde som skattebetaler nu kan flytte til Fredensborg Kommune for at nyde? Av, pludselig skal hoften skiftes, knæet opereres, og hvem skal betale for udgifterne til genoptræning? Hvem skal ansætte hjemmeplejerne, der skal køre ud i seniorbofællesskaberne? Det skal Fredensborg Kommune.

Michael Bo Christensen, seniorkonsulent i Ældre Sagen, kan ikke lade være med at bryde ud i et grin, da han hører emnet omtalt, for det har han ikke hørt før - ej heller som en usagt del af den politiske debat.

- Men vi kender jo til social mobilitet på andre områder, hvor borgere flytter til kommuner, hvor det er billigere at bo, og dermed flytter der en udgift med til den kommune, siger Michael Bo Christensen.

Sagen i stikord Der er to store dagsordener for seniorliv i øjeblikket, når emnet er gode boliger.

Indtil nu har seniorbofællesskaber været det, som har fyldt mest i den folkelige og politiske debat i denne valgperiode.

På landsplan eksisterer imidlertid en anden dagsorden, der handler om at øge tilgængeligheden i den eksisterende boligmasse i etageejendommene.

I Frederiksborg Amts Avis lørdag den 25. september fortalte Anne-Marie Nygaard om de voldsomme udgifter, hvis hun skal slippe for de trapper til 2. sal, som hun har svært ved at klare.

Tilgængelighed har regeringens opmærksomhed, og det prioriteres højt i Ældre Sagen på landsplan, fordi det har betydning for de store og aldrende generationer, at de kan blive boende i det nærmiljø og de lejligheder, hvor de har boet i mange år.

Hans Nissen, formand for Social- og Seniorudvalget, har også den holdning, at det politiske fokus lige så meget skal ligge på at øge tilgængeligheden for de eksisterende boliger som i at bygge nye seniorbofællesskaber.

De tidligere artikler om emnet kan læses på www.sn.dk/fredensborg

relaterede artikler