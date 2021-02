En måned senere: Dét har vi lært om tryghed

Det begyndte med en kort nyhed om Rigspolitiets Tryghedsrapport, der for os på redaktionen var ukendt. Vi havde ikke set den før, og vi havde ikke hørt hverken politikere, politiet, kilder eller læsere tale om den. Det undrede os, for den konstaterede ellers, at Islandshøjparken/Nivåhøj - et boligområde i Fredensborg Kommune - var det i Danmark, hvor færrest følte sig trygge, og i undersøgelsens forord stod der, at den skulle anses som et værktøj for politiet til at målrette dets indsatser.