Coloplasts grønne omstilling er så ambitiøs, at den reelt set udgør en risiko for at fjerne medarbejdernes fokus fra de vigtige kerneopgaver. Derfor har virksomheden afsat 150 millioner kroner til at ansætte 40 nye medarbejdere på globalt plan. De skal styrke virksomhedens omstillingsevne - uden at Coloplast bliver sat tilbage i udviklingen af nye produkter, fortæller Camilla Hjort Pagh, Senior Vice President Global Quality & Regulatory Affairs.

En kvart milliard kroner skal sikre Coloplasts grønne omstilling

Coloplast har givet sig selv fem år til at gennemføre en grøn omstilling. Det kræver et ekstremt skarpt fokus på at sikre vækst og innovation af kerneprodukterne - samtidig med at CO2-aftrykket nedbringes.

18. juni 2021

Når maskinen på fabrikken i Ungarn skærer en stomipose til i den kendte, runde form, opstår der produktionsaffald. For en global virksomhed som Coloplast er det ganske meget plastikaffald, som indtil nu er blevet smidt ud.

Nu bliver plastikken brugt af en lokal virksomhed, der i Ungarn laver underlag til legepladser. For Coloplast er det en af de seneste større succeser i en ambitiøs grøn omstilling, der skal gennemføres inden udgangen af 2025.

Det er samtidig et godt eksempel på, at en global virksomhed er nødt til at tænke i lokale løsninger for at genanvende produktionsaffaldet og overgå til 100 procents vedvarende energi.

- Vi har produktion over hele verden, og der er stor forskel på, hvordan affald indsamles i de enkelte lande. I Ungarn har vi en stor produktion af stomiposer, hvor der er meget produktionsaffald. At køre eller flyve det til Danmark til genanvendelse ville ikke være bæredygtigt, men det er vores aftale med den ungarske virksomhed, fortæller Camilla Hjort Pagh, Senior Vice President Global Quality & Regulatory Affairs.

Viden skal styre Hun står i spidsen for Coloplasts nye bæredygtighedsstrategi, som virksomheden har afsat 250 millioner kroner til at gennemføre. De 100 millioner skal gå til at sikre, at selve produktionen er 100 procent CO2 neutral i 2025.

Omstillingen skal ske med afsæt i lokale løsninger, men det skal samtidig ses i et globalt perspektiv. Deri ligger også en af forklaringerne på, at Coloplast ikke allerede har sat solceller på tagene over det administrative hovedsæde i Humlebæk. Virksomheden er i øjeblikket ved at lægge en plan for, hvordan de 100 millioner kroner bruges bedst og mest effektivt med fokus på de såkaldte PPA'er.

I modsætning til at købe bæredygtig energi i form af certifikater, indeholder PPA'er en direkte kobling til en specifik bæredygtig energikilde, som en virksomhed aftager energi fra.

- Vi har startet produktion i Costa Rica i en erhvervs- park, hvor vedvarende energi er en del af pakken, når virksomhederne etablerer sig. I Ungarn er situationen en anden - solceller på fabrikken kan ikke levere nok vedvarende energi til at drive fabrikken, siger Camilla Hjort Pagh og forklarer, at selvom solceller på en fabrik eller hovedsædet i Humlebæk vil se godt ud på reklamebilleder, er det ikke nødvendigvis den løsning, der giver mest vedvarende energi for pengene.

Medarbejdernes ideer Bæredygtighed er ikke nyt i virksomheden, men det nye er de skarpe mål og ikke mindst de 150 millioner kroner, der er øremærket til ansættelsen af omkring 40 nye medarbejdere globalt. De skal gribe de mange ideer, som bobler frem fra alle afkroge af virksomheden.

Medarbejderne har foreløbig bidraget med 588 konkrete ideer til den grønne omstilling.

- Ideerne spænder fra forslag til at nedbringe madspildet fra kantinen og til at kigge på dele af produktionen, hvor vi kan bruge mere bæredygtigt materiale. Vores store udfordring er, at vi laver medicinske produkter af plast med meget høje krav til kvaliteten. Men der er nogle ting, som vi kan lave af genbrugsmaterialer - eksempelvis den folie i to lag, som vi sætter på mange produkter for at holde dem sterile, forklarer Camilla Hjort Pagh.

Ny viden skal i spil Med så ambitiøse mål er det blevet en stor opgave for Camilla Hjort Pagh at sikre balancen i den grønne omstilling.

Alene i Danmark skal 1300 medarbejdere motiveres og have ejerskab til omstillingen, men det må ikke gå ud over de vigtige kerneopgaver.

Coloplast skal fastholde sin position som verdensførende inden for kerneområderne, imens den grønne omstilling sker.

- Derfor er det vigtigt med de 40 nye medarbejdere, som både kommer ind for at aflaste de medarbejdere, som vi allerede har - og de kommer ind med nye kompetencer, som vi ikke før har haft i virksomheden, forklarer Camilla Hjort Pagh, der også fremhæver kommunikation som en vigtig opgave i den grønne omstilling - hvad enten det er til medarbejdere, investorer, samfundet eller til de mennesker, der bruger Coloplasts produkter.

- Vi oplever en enorm interesse for, hvordan vores produkter bliver mere bæredygtige, og hvordan de kan genanvendes efter brug. Den kommunikation til vores kunder er også afgørende for vores succes, fastslår hun.

Sagen i stikord Coloplast er en af verdens største medico-virksomheder med produkter, der er førende inden for stomi og kontinens.

På globalt plan har Coloplast cirka 12.000 ansatte, heraf 1300 ansatte på hovedsædet i Humlebæk og udviklingsafdelingen i Mørdrup.

I 2020 lancerede Coloplast sin nye bæredygtighedsstrategi, der blandt andet skal gøre produktionen 100 procent CO2-neutral i 2025.

80 procent af emballagen skal være fremstillet af genanvendelige materialer i 2025, og 50 procent af produktionsaffaldet skal kunne genanvendes.

Flyrejser skal reduceres med 10 procent i forhold til antallet af flyrejser 2018-2019, hvilket sammenholdt med virksomhedens globale vækst er en ambitiøs reduktion.

50 procent af firmabilerne skal være elektriske. I Humlebæk er der nyligt opsat 40 ladestandere til elbiler for at gøre det let for virksomhedens ansatte at have en elbil. 10 er opsat ved fabrikken i Mørdrup.

Coloplast har arbejdet med bæredygtighed i mange år, men det er nyt at have en global ambitiøs strategi, og at der er afsat 250 millioner kroner til at gennemføre den.