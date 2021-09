Se billedserie Rejsen til Alsace koster 85.000 kroner, så 7. IMA fra Fredensborg Skole langer en masse kage over disken for at få råd til turen. Og som billedet viser var der stort set udsolgt, da markedet lakkede mod sin ende lørdag eftermiddag. Foto: Philip Horup

En god høst: Udsolgt af kage, men rigeligt vin på årets marked

Årets høstmarked i Fredensborg var velbesøgt, efter regnen ellers silede ned fra morgenstunden. Særligt en lokal kagebod havde godt gang i salget

Fredensborg - 13. september 2021

Dagen efter at corona ikke længere er at betragte som en samfundskritisk sygdom, fandt årets høstmarked i Fredensborg sted, så timingen kunne simpelthen ikke være bedre.

Så skulle det da lige være vejrmæssigt, hvor der var plads til forbedring, da formiddagen bød på decideret silende regn over Nordsjælland og omkring opstarten desværre også over Jernbanegade, som var fyldt med spændende boder denne lørdag. Men så blev det tørt. Gaden var tilmed spærret af, så der var ro og fred til at gå fra bod til bod eller fra smagsprøve til smagsprøve, kunne man også sige.

For de mange gavmilde stadeholdere var flittige til at dele ud af deres medbragte produkter - her kan nævnes vildtkød, gin, mikrobryg, krydderurter, og mange andre lækkerier.

Stærk omsætning Og kage var der også. Med tryk på »var«.

7. IMA fra Fredensborg Skole havde deres egen stand, hvor der blev solgt hjemmebagte kager, kaffe og kakao, og det gik som varmt brød.

- Da markedet åbnede, havde vi hele bordet fyldt med kager. Vi var nødt til at stille nogle under bordet også. Nu er der kun dem her tilbage, men de smager bedre, end de ser ud, lød det fra de entusiastiske elever, der pegede over på et lille fad med letter sammenfaldne muffins, som undertegnede dog kan betragte smagte ganske udmærket.

Pengene fra kagesalget går til klassekassen, da klassen meget gerne vil en tur på sprogrejse til Frankrig - nærmere bestemt Alsace i 2022. På de godt seks timer høstmarkedet varede, nåede eleverne at sælge kage for over 5000 kroner, og de kunne endda være blevet til endnu flere. Således satte eleverne priserne op undervejs, da de kunne se, de lagde for billigt ud. En lektion i udbud og efterspørgsel, som hurtigt blev opfanget af de storsmilende sælgere og veninder Pili og Silvia.

- Vi hævede priserne på nogle af kagerne fra ti til 15 kroner. Men mange har alligevel været rigtig flinke til lige at give lidt ekstra oven i prisen, og der er også nogle, som er kommet forbi og har støttet, uden at de har købt noget, fortæller pigerne.

I næste uge skal 7. IMA til Humlebæk, hvor de også vil sælge hjemmebagte kager til fordel for turen, ligesom de sælger skrabelodder.

Ud af vinkælderen Der var rundt regnet 23 boder til årets høstmarked, og i modsætning til 7. IMA løb de ikke tør for varer hos Emilie Vin, som havde taget en masse gode flasker med til folket. Vinimportøren har tillige et lager nær ved, hvis der blev brug for backup. Emilie Vin byder på et stort udvalg af økologiske vine primært fra de klassiske vinlande i Europa - som Spanien, Italien og Frankrig - og dem ville mange markedsgæster gerne have en skænk af efterhånden, som solen kom frem.

- Folk opfører sig rigtig pænt, selvom man godt kan mærke flere har fået lyst til et glas, nu når vi er kommet over på den rigtige side af frokost. Emilie Vin sælger både til restauranter og private, så det er vigtigt for os med en stærk lokal tilstedeværelse. Det er dejligt vi igen kan være rigtigt sammen om vin, siger Bernd Bak, som står i boden sammen med sin kone Sanne Bang-Olsen.

Emilie Vin har deltaget i Fredensborg Høstmarked, som er en videreførsel af Fredensborg Slotsmarked, flere gange tidligere, og de nyder at komme ud og møde både nye og gamle kunder.

Kommer tilbage Thalie Dror, som er indehaver af tøjvirksomheden SinaiaBee, har også tidligere deltaget ved markederne i slotsbyen, og hun er glad for at markedet i år er tilbage efter en tvungen aflysning sidste år.

- Der er nogle, som har kunne huske mig, selvom det er to år siden sidst, så det er 100 procent sikkert ikke sidste gang, at jeg skal med til Fredensborg Høstmarked, siger Thalie Dror.

Hun betegner sin tøjforretning som en »socialøkonomisk« virksomhed, grundet hendes aftaler med leverandører i Indien, hvor hun særligt er gået efter mindre familiedrevne væverier, som har fået et boost af bestillingerne.

- Vores økologiske håndklæder kommer eksempelvis fra et lille væveri i Tamil Nadu - da jeg først besøgte dem, benyttede de sig af nogle ret gamle væve. Jeg lagde den første bestilling på 1000 håndklæder, og det tog dem halvanden måned at producere, men efterfølgende kunne de købe nye væve, så det har hjulpet dem til at få en hurtigere produktion, siger Thalie Dror.

I sortimentet har SinaiaBee blandt andet en masse unikke kjoler og kimonoer, som er blevet upcyclet af ægte sarier til silhuetter, som er lidt mindre pompøse end originalerne.

Og måske er der endnu flere fredensborgensere, som tør kaste sig ud i de farverige sager til næste år.

- Der er bare sket noget med danskerne i forhold til farver - de er blevet meget mere modige og kan nærmest ikke få farver nok, vurderer Thalie Dror tendensen.

Fredensborg Høstmarked blev lørdag for første gang arrangeret af Handels- og aktivitetsfælleskabsforeningen, hvor det tidligere har været Fredensborg Borgerforening, som har stået for dagen.