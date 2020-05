Man må gerne tage en lykkekage og spise den - og måske tænke på, hvad Danh Vo finder på, når han senere på året udstiller på museet. Pressefoto Foto: Picasa

En bunke med 1000 lykkekager

Fredensborg - 28. maj 2020 kl. 04:50

Publikum på Nivaagaards Malerisamling kan tage en »lykkekage«, som den dansk-vietnamesiske kunstner Danh Vo har bedt om at få lagt i den by, hvor han gik i skole.

Hvem er Danh Vo? Ja, der er muligvis nogle skolelærere på Nivå Centralskole, der kan huske ham, for han blev smidt ud af skolen engang i slutningen af 1989'erne.

På Guggenheim Museum i New York husker de ham for den store separatudstilling, som han havde, og i de kommende uger kan publikum på Nivaagaards Malerisamling møde kunstneren i et hjørne af den gamle museumsfløj, hvor der ligger 1000 lykkekager.

Eller... Man kan ved kagerne møde resultatet af, at Danh Vo har en særlig tilknytning til Nivå.

De 1000 lykkekager er en slags kopi af værket »Untitled« (Fortune Cookie Corner) fra 1990, udtænkt af den amerikanske kunstner Felix Gonzalez-Torres, der døde i 1996. Nu er 1000 personer fra hele verden inviteret til at gentage værket, men på et sted efter eget valg. Og Danh Vo har valgt Nivå hvor han senere på året skal udstille værker fra sin egen kunstsamling på museet.

De kommer til malerisamlingen, når restriktionerne tillader det, og det er startskuddet til et flerårigt samarbejde med Danh Vo under titlen »Danh Vo præsenterer«.

Flugt i hjemmelavet båd

Som barn flygtede Danh Vo fra Vietnamkrigen med sin familien i en hjemmebygget båd, og han blev samlet op af et dansk Mærsk-skib.

Efter et ophold i en flygtningelejr i Singapore fik familien asyl i Danmark i 1980 og kom til Nivå, hvor Danh Vo gik i den lokale folkeskole, indtil han blev smidt ud i 8. klasse. Man må sige, at han derefter har klaret sig meget godt. Omtrent ti år senere begyndte han på Det Kgl. Danske Kunstakademi og i dag er han en internationalt anerkendt kunstner. Han har repræsenteret Danmark på Biennalen i Venedig, og han vil de næste to somre på Nivaagaards Malerisamling præsentere sine internationale yndlingskunstnere, nogle fra egen samling, andre fra indlån.

Nivaagaards Malerisamling er i denne uge åbnet efter godt to måneders nedlukning, og parken står samtidig flot med blomstrende rododendroner.

Denne onsdag eftermiddag var der mange parkerede biler ud for Gl. Strandvej ved museet, og der var mange mennesker i parken - og man kan trygt gå ind på museet, selvom man skal bestille billet online på museets hjemmeside for at få adgang til et bestemt tidspunkt.

Det sker for at undgå, at der kommer for mange publikummer på museet her i Coronakrisen.

Åbningstiden er tirsdag til torsdag fra klokken 11.00 til 20.00 og i weekender og helligdage fra klokken 11.00 til 17.00. Scherfigs værker i udstillingen »Myter og Drømme« er trækplastret. slot