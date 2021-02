En 'bulldozer' fylder 90 - og er langt fra færdig

"Det, jeg lægger allermest kræfter i for tiden, er seniorbofællesskaber, og jeg er helt sikker på, at der i de næste år bliver bygget seniorbofællesskaber i alle fire bydele. Og det vil jeg gerne være med til," siger hun.

Mange i Humlebæk og omegn kender især Grethe Troensegaard for sit engagement for at få en Irma-butik til Humlebæk i 2001. Projektet lykkedes, fordi hun holdt fast i de centrale personer og fik dem overtalt til at gøre forsøget.