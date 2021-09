En aften med masser af hæder

Forleden blev to af årets priser uddelt til et stort arrangement i Humlebæk Idrætscenter, hvor foreningslivet kunne sende to repræsentanter fra hver forening.

- Det har været vigtigt for dig, at gymnastikken for de mindste kunnet fortsætte. Så du har fx i perioder stået for udendørs gymnastik på en kreativ måde, hvor både børn og voksne kunne røre sig. Din indsats har været til stor glæde for børn og forældre, og har bestemt også bidraget til, at et sårbart idrætsforenings-liv i en landsby som Karlebo, er blevet holdt i live, sagde Bettina Bové, formand for Fritids- og Idrætsudvalget, i sin tale til prismodtageren.