Emil og Mads Kjeldsen har allerede købt nyt slik hjem flere gange, for ikke at løbe tør. Foto: Trine Lønbro Nielsen

Emil og Mads har fået en kongeidé

Fredensborg - 03. oktober 2020 kl. 18:29 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

Hvem kunne ikke tænke sig at være sin egen chef, have et arbejde, der spreder glæde og som i bogstavligste forstand er mere farverigt og fyldt med sødere øjeblikke end de fleste andre?

For brødrene Emil, 17, og Mads Kjeldsen, 13, fra Fredensborg er der ingen tvivl om, at de har det allerfedeste job - og så har de ovenikøbet selv skabt det.

- Vores venner og bekendte kalder det en kongeidé, røber Mads med et smil, da han viser deres fine påfund frem: En christianiacykel, der er bygget om til en transportabel slikbutik, lavet i træ og malet i den fineste candyfloss-lyserøde farve.

- Vi ved, at fredagsslik er en stor del af mange børns liv, og vi husker selv, hvordan det var altid at skulle lokke mor og far til at køre en op i byen, så man kunne blande noget slik, svarer Emil, da han bliver spurgt om, hvordan de kom på ideen.

Sammen cykler brødrene ud i lokalområdet om fredagen, så ingen børn længere behøver at være afhængige af mor og far for at købe slik. Ligesom med Hjemis-bilen stopper drengene nemlig op forskellige steder i byen, og her kan folk blande løs af de søde sager.

Drengene har på deres to første fredagskørsler haft omkring 140 kunder, og det er flere end de overhovedet havde turde håbe på.

- Det er så fedt, at der er opbakning til os, og at vi også tjener penge på det, siger Mads og griner.

Begge håber de på, at deres koncept kan blive endnu mere udbredt, at folk har lyst til at booke dem til børnefødselsdage, konfirmationer og bryllupper, og at alle byens slikelskere fortsat vil bakke dem op på så flot vis, som indtil nu.

Slikcyklen kan følges på drengenes instagram-profil sugarbois_fredensborg - her kan man booke den fine vogn til festlige begivenheder og komme med gode ideer til nye ruter, typer af slik eller lignende.

Læs mere om drengenes gode idé i lørdagens Frederiksborg Amts Avis.